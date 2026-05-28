大埔康樂園首引入激光圍欄及AI機械狗 24小時全天候巡邏 管理公司：冀減前線人員壓力

隨着科技發展，人工智能（AI）逐漸融入物業管理層面。位於大埔的低密度豪宅康樂園，宣佈成為全港首個引入AI機械狗及無線激光圍欄的豪宅屋苑。負責管理屋苑的康樂園物業管理有限公司表示，期望透過「一動一靜」的雙重防護模式，全方位加強保安網絡，同時減輕前線人員的巡邏壓力。

AI機械狗全天候執勤 能察覺未熄滅煙蒂

康樂園依山而建，外圍巡邏徑長達3.8公里，長度相當於整條將藍隧道。由於地勢起伏且夜間光線欠佳，傳統人手巡邏面臨不少挑戰。新引入的AI機械狗「啟先鋒」身手矯健，能輕易應付平地、斜坡、樓梯及各種障礙物，可全天候24小時負責高風險及夜間邊界巡邏。

康樂園依山而建，外圍巡邏徑長達3.8公里，長度相當於整條將藍隧道。由於地勢起伏且夜間光線欠佳，傳統人手巡邏面臨不少挑戰。

新引入的AI機械狗「啟先鋒」身手矯健，能輕易應付平地、斜坡、樓梯及各種障礙物，可全天候24小時負責高風險及夜間邊界巡邏。

「啟先鋒」具備強大的偵測能力，能在黑暗中透過人體熱能探測，識別潛藏於草叢或樹後的入侵者，甚至能察覺未熄滅的煙蒂。發現異常時，機械狗會即時向保安控制室發出警報，讓人員迅速應對，大幅減低前線員工在惡劣環境下受傷的風險。

「啟先鋒」具備強大的偵測能力，能在黑暗中透過人體熱能探測，識別潛藏於草叢或樹後的入侵者，甚至能察覺未熄滅的煙蒂。

「人形識別」釋除私隱疑慮

針對豪宅住戶最關心的私隱問題，管理公司強調，機械狗的巡邏範圍被嚴格限定於屋苑外圍巡邏徑。此外，系統僅採用「人形識別」技術，而非「人面辨識」，鏡頭視角亦無法窺探住戶室內環境，絕對不會搜集或辨識住戶的面部及個人身份資訊，充份保障住戶私隱。

激光圍欄填補監控盲點

除了動態巡邏，屋苑亦增設全新「無線激光圍欄」以加強靜態防護。該系統結合激光感應與無線技術，專門偵測人體等大型物件越界。其設計能排除落葉、雀鳥、雨水或霧氣等自然因素引起的誤報，並能有效覆蓋傳統閉路電視的視線盲點。

每組激光圍欄的防護範圍高達200米，一旦偵測到懷疑非法入侵，系統會即時定位並通知保安人員趕赴現場，同時會觸發警報聲及閃燈，發揮即時阻嚇作用。

康樂園物業管理有限公司表示，是次升級不僅提升了屋苑的安全水平，亦展現了公司在科技應用上的前瞻視野，為本港豪宅保安管理樹立新指標。

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