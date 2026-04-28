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3招告別「打仗式」廚房 佈局採黃金動線 摺疊窗平衡開揚與油煙問題

家居裝修
更新時間：06:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-28 HKT

廚房作為家居的核心，其設計直接影響居住者的生活品質。不少住戶慨嘆，每天在廚房煮食猶如「打仗」，空間混亂且效率低下。本地室內設計公司Hei Design分享3大專業廚房設計秘訣，旨在幫助住戶將混亂的戰場，轉變為享受生活的實用空間。

秘訣一：黃金動線佈局 煮食化繁為簡

Hei Design指出，一個理想的廚房佈局應遵循「黃金動線」，即由雪櫃、洗滌區、備餐區到烹飪區，形成單向流動的作業順序，避免使用者在過程中需要來回走動，影響效率。在設計廚櫃時，亦應預先規劃好物品的擺放位置，例如將碗碟存放在近門口的廚櫃，並將煮食用具置於煮食爐下方，確保工具就手，讓桌面時刻保持乾淨，從而提升煮食的樂趣。

秘訣二：精選耐用物料 抗污力成亮點

在物料選擇上，Hei Design推薦使用石英石作為廚房檯面。他解釋，石英石不僅硬度高、容易打理，其抗污能力更是一大優點。即使是紅酒、豉油或辣椒油等深色醬汁不慎倒在檯面，也能輕鬆清理，不會留下污漬。此外，石英石的紋路酷似天然石材，側面更能做到無縫效果，能靈活配合不同的廚櫃造型，為廚房增添高貴格調。

秘訣三：增空間靈活性 變身社交平台

為了應對香港有限的居住空間，Hei Design建議利用設計增加廚房的靈活性。例如，增設中島不僅可以擴充工作檯面，更能兼具吧檯功能，讓廚房從單純的煮食區，演變成家人朋友相聚、品酒聊天的社交平台。針對擔心油煙問題的家庭，則可以考慮選用摺疊窗設計，在需要時將廚房封閉成「梗廚」以阻隔油煙，平日則可敞開，維持空間的通透感與開揚感。

（轉載自Hei Design） 

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