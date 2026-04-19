居屋裝修懶人包 破解「廚廁不能動」限制 零改動格局變出最強空間感丨唐耀賢

近年香港新落成的居屋，受惠於標準化模組設計(MIC)，興建速度雖快，但格局上均是「開門見廚/廁」，而這些區域的牆身大部份涉及結構及防水，或者基於消防條例，廚、廁佈局「拆不得」，也「動不得」。在這種強制性的框架下，傢俬擺位及間房成了每位準業主的難題。以下幾個建議方案，希望可以幫到戶主在有限空間內實現合法又實用的現代化家居。

居屋裝修前注意事項：限制與法規要求

進行居屋裝修前，必須充分理解和遵守一系列限制和法規要求，以確保工程合規，以下是一些重點限制事項：

限制事項 居屋裝修注意事項 結構牆與橫樑 嚴禁拆改，以免影響樓宇結構安全。 鋁窗及外牆 不可任意改動，以免違反大廈公契。 廚房門 因涉及消防安全條例，原則上禁止擅自拆除或更換，這是居屋裝修中最嚴格的限制之一。 裝修期限 綠表申請者須於收樓後60日內將原有公屋交還。意味著居屋裝修需在兩個月內完成，否則第三個月需繳交三倍佔用費。

在深入探討不同呎數的佈局前，有幾項裝修邏輯幾乎是所有新居屋單位通用的：



在玄關位置，可訂造一個高身儲物櫃靠門口牆身擺放，並以圓角設計，能將雜物集中在進門一側之餘，也避免影響入屋動線。部分單位的廁所通常位於入口位置，建議利用飾面板將廁所門做成隱形門，這能有效化解「開門見廁」的尷尬，也可以令單位視覺上更加美觀。

廚房方面，一般居屋面積介乎於263方呎至510方呎，部分中型及大型單位的廚房是置於玄關位，戶主可在不改動廚房牆身尺寸下，換上飾面板做成隱形門，外觀上更加一致。由於大部分新式居屋都是以「清水樓」交付，一般建議訂造廚房吊櫃及含檯面石的地櫃，除了可用盡整個垂直空間，也能將所有廚具、小家電完全隱藏，避免雜物堆放在檯面，在視覺上減輕進門後的雜亂感。

最後客廳位置，由於新式居屋交付時不設房間，客廳佈局的核心在於平衡空間感及私隱需求。家具建議靠牆排列以保持中央動線暢通，避免視覺擠擁。針對客廳末端的間房處理，最理想是按單位呎數，選擇以櫃作牆、採用透光式或可活動的間隔，確保在有限的空間能善用單位佈局。

不同單位尺寸理想佈局

1至2人單位：以櫃代牆的極簡流動

對於1至2人單位，增強空間感絕對是首要考慮。由於單位面積有限，應避免使用厚重的實體牆間房。建議一組5呎高身衣櫃即可劃分出睡房，可增加收納空間之餘，窗邊的光線也能滲透到客廳。玄關位則選用5呎至6.5呎的高身儲物櫃連鞋櫃，將雜物集中在進門一側，確保客廳中央保持空曠，再配備4.5呎電視矮櫃，讓視線能無阻擋地延伸至窗外。

1至2人單位平面圖及傢俬擺位圖。

3至4人單位：玻璃間隔及高效收納的平衡

房間的數量及空間感變得更重要。為了不影響客廳採光，令客廳變成「黑廳」，建議採用玻璃間隔牆、趟門及擺放高身衣櫃來劃分睡房。單人床房可按需要選擇地台床或高架床去增加收納空間，雙人床房可以擺放大型到頂衣櫃。玄關位可擺放一個高身儲物櫃，充分利用每一寸垂直高度，解決家庭成員的儲物壓力。

3至4人單位平面圖及傢俬擺位圖。

4至5人單位：多房佈局及儲物規劃

應以實用櫃體為設計核心。建議將房間隔牆改為雙面衣櫃，供相鄰兩房共用以節省牆身厚度。客廳利用到頂隱藏門整合電視牆，消除多房佈局的凌亂感；睡房則採用 L 型高身床架，將下層空間轉化為書枱或收納櫃，確保每位成員有獨立作息區域，在不影響天花高度的情況下，最大化善用垂直空間。

4至5人單位平面圖及傢俬擺位圖。

突破框架限制 重塑理想家居

綜觀上述規劃，縱使居屋存在諸多規範及限制，透過靈活思維及立體佈局，居屋戶主依然能在有限的空間中創造不一樣的生活氛圍。尋找合適的裝修公司不僅可為戶主解決收納難題，更可以將原本死板的間格，變成多元性。希望這份指南能協助各位居屋業主，在法規標準及生活品質之間取得完美平衡，為家居打造最理想及舒適的環境。





唐耀賢

好師傅創辦人