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準爸媽必看裝修攻略 拒絕固定死板設計「成長型」嬰兒房靈活佈局丨唐耀賢

家居裝修
更新時間：06:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：06:00 2026-03-29 HKT

得知即將榮升準爸媽的一刻，喜悅之餘，首要任務便是著手為家居環境進行相應的調整。在迎接小生命到來的十個月備孕期內，無論是全屋大翻新還是局部微調，由嚴選安全物料到規劃無障礙動線，統統都需要及早定案。以下為各位新手父母盤點迎接新成員的實用家居規劃，以及物料挑選的重點指南。

無毒成首要考量 首選環保低排放物料

初生嬰兒呼吸頻率較高且肌膚嬌嫩，對環境中的化學物質極為敏感，因此無毒絕對是裝修的首要考量。選購建材時，應優先著眼於「低排放」與「易清潔」兩大原則。例如，牆身應選用具備分解甲醛功能的環保漆，並預留最少一個月的通風期才正式入住。

地板方面，觸感溫潤且防水防刮的SPC石塑地板屬理想之選，其鎖扣式設計安裝時毋須使用膠水，能從源頭堵截甲醛污染。此外，考慮到孩子日後隨手塗鴉的天性，傢俬飾面建議採用抗指紋或易潔板材，日後只需用濕布輕抹即可潔淨如新，大大減輕父母的家務重擔。

靈活佈局及收納 規劃具彈性的成長空間

在空間規劃上，不少父母會急於將房間堆滿精緻的嬰兒傢俬，但理想的佈局其實應具備「隨孩子成長而變陣」的彈性。初期建議保持空間的高度靈活，與其急於造地台或訂造固定式大床，不如留白更多活動空間。

新手父母只需配置具備滾輪的層架、流動儲物櫃及嬰兒床，用作擺放奶粉、尿片等日常雜物即可；待孩子日漸長大，再按實際需要添置床架、書枱及衣櫃。這種「成長型」佈局不僅能輕易騰出寬敞動線，避免父母抱著寶寶走動時被絆倒，更能為幼兒提供更廣闊的爬行與探索空間。

著重防護細節 圓角傢俬與基礎安全設施

若計劃進行新居裝修或局部翻新，務必叮囑師傅將所有櫃邊及牆角作圓角處理，嚴防孩子學步時撞傷。全屋抽屜及櫃門亦必須配備緩衝門鉸，例如油壓鉸，既可避免夾傷小朋友幼嫩的手指，也能防止突如其來的關門巨響驚醒熟睡中的寶寶。

針對孩子日後的攀爬風險，全屋窗戶應加裝安全窗花，並確保窗邊清空，切忌放置矮櫃或梳化，為孩子築起最基礎的安全防線。此外，室內所有低位電掣均應加裝防觸電插座蓋或安全門，杜絕誤觸漏電的危機。

免裝修輕改造 升級燈光與靜音環境

倘若不打算大興土木，戶主亦可透過添置軟裝設備來優化育兒環境。例如在寶寶入住前，安排一次深層冷氣機清洗及專業甲醛檢測。照明方面，可更換可調校亮度的柔光燈具，並於走廊加裝感應式地腳燈，方便父母深夜餵奶時毋須亮起刺眼大燈，保護寶寶發育中的視網膜。

同時，為房門換上靜音磁吸鎖或加裝隔音膠條，能有效阻隔客廳雜音，營造安穩的睡眠環境。最後，建議在廚房加裝優質濾水器，確保寶寶沖奶或飲用水絕對安全無污染。

裝修一個「新生兒專屬空間」，重點從不在於花費多少預算堆砌名牌傢俬，而是如何透過低污染建材與實用的靈活佈局，為日後的育兒生活減壓。一個安全、整潔且無毒的安樂窩，正是父母送給孩子第一份、亦是最珍貴的見面禮。

唐耀賢
好師傅創辦人

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