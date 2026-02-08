溫潤木色築杏花邨兩房愛巢 60萬打造手作人夢想家 浴室「偷位」變出收納空間

是次參觀單位位於港島東老牌屋苑杏花邨，實用面積474平方呎，原則屬兩房間隔。屋主為一對30多歲的新婚夫婦，並有生育計劃。為了令這間二手舊居煥發新生，兩人斥資約60萬元，委託Page Interior Design設計總監Kay進行全屋改造。設計以溫潤的木色為基調，巧妙融入灰白元素，並以型格的黑色細節作點綴，成功在有限空間內，平衡了個人興趣、儲物收納與未來家庭發展的需求。

裝修前：

升地台劃分空間 為女主人打造「專屬舞台」

設計的核心靈感源自女屋主的生活日常。Kay分享道，女屋主熱愛編織手作及彈奏電子琴，希望能擁有專屬的「Me Time」空間，卻不想將自己封閉在房間內。

為此，設計團隊在客廳大門右側、梳化後方，特別規劃了一個升高的地台區域，成為全屋的視覺焦點。「我們將手作桌和電子琴安放於此，這讓女主人在創作時，視線仍能穿透至客廳。」Kay解釋，這種設計實現了「零隔膜」的互動，讓屋主既能專注興趣，又能與丈夫聊天或觀看電視。

實用性方面，地台底部隱藏了龐大的收納空間，足以存放大量手作材料與生活雜物。設計師更細心地在下方預留了掃地機械人的「專屬車位」，並於地台邊緣安裝LED燈帶，既作夜間指引，亦為木系家居增添溫暖層次。

裝修後：

微調格局釋放空間 浴室牆身藏巧思

針對舊屋間隔效率不足的問題，Kay對走廊及門位進行了精準微調。「我們調整了客房和浴室的門位，成功激活了原本被浪費的走廊牆面，提升收納效能。」其中，浴室門向主人房方向推移，不僅優化了生活動線，更讓淋浴區變得更加寬敞。

浴室的細節處理同樣體現了設計師的用心。Kay特意加厚了部分牆身，利用牆體厚度挖出「凹位」放置沐浴用品。這種「內嵌式」設計取代了凸出的外置置物架，視覺上更為俐落，也節省了寶貴的淋浴空間。

前瞻性佈局 靈活應對家庭成員增加

考慮到屋主的生育計劃，設計融入了前瞻性的思維。目前的書房配置了電競桌和衣櫃，滿足男主人的娛樂需求，但所有傢俱均採用可移動式設計。Kay表示，「我們預留了這間房作為未來的嬰兒房，隨著家庭成長，屋主可以隨時按需要靈活調整佈局。」

全屋配色以灰、木、白為主，營造出清爽、不壓抑的氛圍。櫃門及房門把手則選用黑色金屬，在柔和的空間中注入一份現代工業感，既耐看又具備設計感。

棄生態板選膠板

在物料選擇上，從廚房到睡房的櫃體均採用了統一的「膠板」系統，以確保木紋質感的一致性。Kay坦言，膠板工序較繁複，需先訂購板芯再人手貼上飾面，成本略高於市面流行的生態板，但其耐用度極高，且具備更佳的防火及防水性能。

至於近年大受歡迎、主打環保低甲醛的「生態板」，Kay亦肯定其優勢，認為非常適合有小孩的家庭。然而，在此項目中為了追求極致的視覺美感與商業級的耐用度，團隊最終決定選用膠板作為主材。

棄用傳統主燈 燈光層次營造溫馨感

燈光是營造氛圍的靈魂。Kay捨棄了傳統單一的吸頂燈，轉而採用多元化的光源組合。她在客廳設置了小盒燈（Spotlight）配合路軌燈，單是客廳區域就預留了4個出線點。「現代家居對氛圍的要求不再單一。」透過靈活調整光線的方向與強度，屋主能根據看電影、閱讀或聚會等不同場景，切換最舒適的居家氣氛。

圖片由Page Interior Design提供

