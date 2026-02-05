情侶300呎蝸居變身日式溫泉旅館 棄梳化轉用榻榻米地台 2招化解「五門歸心」

是次參觀的單位位於西營盤，實用面積約300平方呎。屋主為一對剛置業的90後情侶，他們希望在這有限的空間內，既能發揮最大實用效能，又能注入兩人鍾情的日式美學。為此，二人斥資約52萬元，委託Design L Studio進行全屋設計。設計師Jacky以「和風木系」為主調，透過創新的空間規劃，成功為這對年輕情侶設計出日系理想居所。

重整動線 化解「五門歸心」格局

Jacky指出，單位原則有「五門歸心」的問題，一進門，兩間房門、廚房門、廁所門與大門全數朝向客廳，導致整體空間感混亂且壓抑。為徹底解決問題，Jacky大刀闊斧重新規劃動線。

首先，他將兩房改為「房中房」設計，住戶需先進入主人房，再通過趟門到達衣帽間及書房，形成一個連貫的私人領域。其次，廁所入口改由廚房進入。經此改動，客廳的門大幅減少，經此改動，為客廳釋出了更多完整的牆面，使空間更顯開闊。

榻榻米地台 巧創日式生活區

面對僅約300平方呎的有限空間，若強行擺放傳統梳化及電視櫃，只會令空間更見侷促。Jacky提出一個大膽的方案：棄用傳統傢具，改以日式榻榻米地台構建生活區。他笑言「既然屋主嚮往日式風格，何不將日本溫泉酒店的休閒體驗搬到家中？」

現在，甫進大門踏上兩級階梯，便進入客廳的地台區。這片區域可坐可臥，背靠牆身即可充當座位，對面則設有電視，洋溢濃厚的和室氛圍。地台側邊更巧妙整合了固定式飯桌，滿足用餐需求。

這組地台設計更暗藏強大的收納機能，向大門的一側設計為鞋櫃，方便出入更換；向內的一側則為上掀式儲物格，完美解決小戶型最頭痛的儲物收納難題。

深淺木色分區 營造層次與禪意

材質運用上，木元素貫穿全屋，但設計師細心地利用色調深淺來劃分功能區。客廳採用淺色木材，保持視覺明亮開闊；而主人房與書房則轉用深色木系，營造沉穩靜謐的睡眠環境。

Jacky透露，屋主本身偏愛深色木系的沉穩風格，但若全屋使用會令小單位顯得壓迫，因此就將深木色集中在睡房和書房，營造內斂的禪意，客廳則保持明亮開闊。

單位內燈光佈局亦別具匠心。客廳中央懸掛一盞特色吊燈作為焦點，周邊輔以燈槽及射燈，營造出溫暖而富層次的光影效果。睡房同樣採用地台床設計以增加儲物空間，配搭全屋的深色窗簾及木質細節，與整體的日式風格相互呼應，讓屋主每晚也能享受如置身京都旅館般的寫意時光。

圖片由Design L Studio提供

