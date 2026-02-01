荃灣近半世紀舊樓變身日系小宅 圓拱玄關位成最強打卡位 L形大櫃解決儲物難題

今次介紹的家居設計案例，是位於荃灣的一個實用面積558平方呎兩房單位，樓齡近50年。屋主為一對年輕情侶，他們期望將這個二手單位徹底改造，注入新的生命力。為此，二人斥資約60萬元進行全屋翻新，工程涵蓋更換水電、窗戶及泥水等基礎建設。

雖然屋主鍾情於日系風格，卻不希望沿用傳統淺色橡木的常規設計。Pano Interior Design的設計師Joe巧妙地以沉穩的胡桃木色調為基礎，並以一抹雅緻的靛藍色作點綴，在保留日系簡約本質的同時，賦予空間獨特的個性與風格，為這對年輕伴侶打造出一個寧靜且實用的理想居所。

儲物集中化 維持開揚視野

男屋主從事影片剪輯工作，對色彩與光線極為敏銳，因此整個單位的色調運用和光線佈局都經過了精心考量。步入玄關，深藍色石紋磚鋪設的落塵區隨即映入眼簾，其質感細膩而不張揚。Joe特意在玄關處規劃了一個凹槽式座位區，不僅方便日常更換鞋履，也成為一個可供拍照留念的別緻角落。

Joe分享道，「這個座位區與前方的梳化形成了有趣的互動，當屋主招待朋友時，客人可以自然地分佈在前後兩個區域輕鬆交談，大大增加了社交空間的靈活性。」

此外，玄關處還設置了一整組高身的L形儲物櫃。Joe透露，屋主期望在家居保持開揚感的同時，兼顧充足的儲物功能。為此，設計團隊採取了「儲物集中化」的策略，將大部分雜物收納於此，從而讓客飯廳等主要生活空間保持整潔俐落。

半開放式廚房 靈活應對生活需求

原單位的梗廚在翻新後，改造成半開放式設計，此舉擴展室內空間的視覺深度，使整體感覺更為寬敞。廚房裝設玻璃趟門，平日可將門敞開，維持空間的通透感；烹飪時則可完全關上，有效隔絕油煙，完美平衡了美學與實用需求。

廚房的櫃體門身設計成為了全屋的視覺焦點，設計師並未使用普通門板，而是巧妙地融入了直紋與木框元素，營造出豐富的自然質感，與客廳相對簡約的電視牆形成鮮明對比，使整體空間的設計層次更顯和諧。不僅如此，廚房的牆身鋪上了不同深淺層次的靛藍色瓷磚，成為了整個單位配色的點睛之筆。

圓拱門設計 軟化空間硬朗線條

由於單位整體的設計基調較為硬朗，多以方角與直線為主，為了避免空間感過於嚴肅，Joe特意在玄關座位區上方設計了一道圓拱門，並配上一盞圓形壁燈，有效中和了空間的壓迫感。這種「以柔克剛」的設計手法，不僅為空間增添了視覺趣味，更使其在觀感上達致平衡與舒適。

走廊區域則採用了溫潤的木飾面，配搭天花板的深色調，成功營造出沉穩內斂的氛圍，與全屋的設計理念相互呼應。

Joe補充，為了滿足屋主對質感的極致追求，牆面特別選用了「硅藻土塗料」，而非傳統的油漆。這類塗料不僅帶有細膩的藝術凹凸紋理，更具備吸濕防潮的實用功能，特別適合香港潮濕的氣候。

圖片由Pano Interior Design提供

