西貢半世紀村屋大翻新 中古綠調貫穿全屋 圓拱設計延續復古美學

在西貢青翠山林的懷抱中，一間屋齡近半世紀、實用面積700平方呎的村屋，經1sec.Left Studio設計師Kason精心改造後，蛻變為結合中古風格與現代機能的理想居所。該村屋由一對中外夫婦及孩子居住，原單位採光不佳、間隔零散，無法充分展現周邊自然環境的魅力。戶主遂委託設計師進行全面翻新，期望在保留窗外翠綠景致的同時，構築一個既實用又能體現個人品味的質感生活空間。

開放式廚房互動與景致兼得

設計靈感源自戶主的生活習慣與喜好。Kason解釋，由於男戶主為外籍人士，特別熱愛烹飪，因此設計團隊將原本位於玄關旁的傳統廚房，遷移至面向露台的落地窗前，改採開放式佈局，並特意規劃出環狀動線。廚房中島與客廳梳化巧妙相連，讓男戶主在下廚時也能與家人保持互動，不再被孤立於封閉空間內。此外，開放式設計不僅引入了充沛的自然光，更讓戶主能一邊準備餐點，一邊欣賞窗外的盎然綠意。

配合戶主喜愛品酒的雅興，廚房一側除了設有酒架，更隱藏了一張伸縮式枱面；只需取出收納於中島內的摺椅，此處便搖身一變，成為夫婦二人小酌共飲的浪漫角落。

室內綠植添生機

Kason表示，男戶主對色彩接受度高，且鍾情於中古風格，因此全屋主調大膽選用了該風格具代表性的綠色系。步入室內，不同區域的牆面運用了層次豐富的綠色：客廳電視牆選用飽和的深綠色，其餘牆面搭配柔和的淺綠，廁所牆身則換上清新的薄荷綠，部分收納櫃甚至開放式廚房的牆磚，也分別運用了綠色櫃面與墨綠磚材。除了色彩上的呼應，室內隨處可見的綠植盆栽，更為這間村屋注入了源源不絕的生機。

拱門設計增添建築美感

在材質運用上，單位大量搭配中古設計常見的柚木元素，從廚房櫃面、電視櫃到部分枱面傢俬皆有體現，營造出既復古又溫暖的居家氛圍。空間規劃上，玄關旁的浴室門與睡房走廊均採用了拱門設計，為原本僅作通道的過渡空間，賦予了讓人駐足欣賞的理由。圓潤的拱門配合懷舊編織造型吊燈，為整體空間增添了濃厚的復古建築氣息。Kason更善用這兩處空間加入收納櫃，在美觀與實用之間取得了完美平衡。

梳洗空間延續客廳風格

浴室鋪設的復古花紋地磚與玄關地面互相呼應，連貫兩個空間的設計語彙。Kason指出，浴室延續了客廳的裝飾風格，浴缸外牆磚以薄荷綠色為主調，融入木皮製鏡櫃與洗手枱，再搭配精緻的球形壁燈，成功為梳洗空間注入獨特的設計質感。

圖片由1sec.Left Studio提供

相關文章：日本和式碰上工業風 50萬翻新天水圍舊樓 設計師巧用空間增多一房

相關文章：情侶擲百萬裝修千呎「西斜戶」 融合日式與實用元素 管理陽光是一大挑戰

相關文章：葵涌舊樓變孟菲斯國度 78萬玩轉幾何美學 大膽撞色營造視覺張力

相關文章：39萬改造九龍灣428呎新盤 工業風融合精品酒店氛圍 善用走廊空間 巧藏儲物智慧

相關文章：80後夫婦79萬改造色彩家居 單車展示區吸睛 客廳暗藏飛鏢靶

相關文章：150萬翻新何文田60年舊樓單位 復古格調藏巧思 一個改動解決五口之家爭廁所難題

相關文章：潮玩夫婦60萬打造小天地 大量LED燈帶凸顯收藏品 配合日式木器更通透

相關文章：70萬翻新九龍塘近半世紀舊樓 648呎三房改兩房 擴大客飯廳 滿足音響發燒友情侶

相關文章：滲水舊樓變日式田園風新居 重點解決採光問題 設計師：業主美學要求高

相關文章：退休夫婦88萬翻新美孚新邨 稱「人生最後一次裝修」築安心養老宅 一個設計方便輪椅暢行

相關文章：68萬改造400呎蝸居變寵物樂園 巧分4區毛孩暢玩不打擾 起居室特設貓咪通道

相關文章：居屋變身動漫迷Dream House 潮玩如藝術品展示 增隱形空間收納近千款模型

相關文章：新婚夫妻68萬 改造600呎安樂窩 工業風遇上胡桃木 巧妙燈裝橫樑增空間感

相關文章：回流夫婦75萬改造美孚新邨 假天花錯覺改善樓底矮 礙眼結構牆變藝術區

相關文章：退休夫婦24萬輕裝修白石角新居 神主牌位設計簡約融入玄關 書房特設地台擴充收納量