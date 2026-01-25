日本和式碰上工業風 50萬翻新天水圍舊樓 設計師巧用空間增多一房

今次參觀的單位位於天水圍頌畫閣，實用面積525平方呎。屋主為一對90後夫婦，育有一對子女。為了讓這間樓齡逾20年的舊居煥發新生，夫婦二人斥資約50萬元進行翻新。男戶主因職業與電單車相關，對工業風格情有獨鍾；而整體家居氛圍則期望保持舒適與溫馨。Hoom Studio設計師King巧妙地以溫潤的「和式木元素」為畫布，並以型格的「工業風」傢俬與金屬細節作點綴，將兩種截然不同的風格揉合，為一家四口打造出層次豐富且功能完善的理想居所。

東方禪意融合黑白光影

甫入客廳，映入眼簾的是大面積留白的牆身與淺色木地板，奠定了純淨自然的空間基調。設計師在此基礎上，巧妙地植入男戶主喜愛的工業元素。

飯廳位於客廳一側，選用了黑色的圓形餐桌與餐椅，金屬質感彰顯出工業風的硬朗個性。為了平衡這份冷峻感，餐桌上方懸掛了一盞白色的和紙燈籠吊燈，其散發的柔和光暈瞬間為用餐區注入了溫馨暖意。

抬頭仰望，天花板上特意加設了黑色橫樑燈槽。King解釋，這不僅是以現代手法重現和式木建築的結構美，更在視覺上營造出強烈的框架感與東方意境。客廳窗邊的黑色百葉窗亦是亮點之一，既呼應了工業風主題，又具備實用的光線調節功能，配合簡約的白色布藝梳化與木質框架，完美詮釋了極簡生活的哲學。

化結構缺陷為設計亮點

單位的改動巧思主要集中在電視牆區域。原圖則僅有兩房，設計團隊大膽地將電視牆後方的空間重新規劃，增闢出一間新睡房，滿足一家四口的居住需求。

面對新間隔造成的結構凸出問題，設計師並未選擇遮掩，而是順勢而為，在電視牆旁設計了一道木質屏風作為視覺延伸。這不僅弱化了結構上的突兀感，更強化了和風的雅緻格調，成功將原本的「缺點」轉化為全屋的「焦點」。

此外，電視牆後方的洗手間入口設計亦盡顯匠心。團隊捨棄了傳統掩門，改用軌道隱藏的「幽靈路軌」趟門。King 指出，「若採用傳統趟門，門框需延伸至橫樑，勢必破壞橫樑線條的完整性；而幽靈路軌能讓門扇與橫樑形成俐落的分隔，更能突顯和式空間講究的結構秩序之美。」

和式趟門作窗簾

步入主臥室，和式風格的演繹更為極致。最令人印象深刻的是窗戶的處理，設計師摒棄了常見的布藝窗簾，轉而採用和式趟門（障子門）設計，不僅提供了極佳的遮光效果，當陽光穿透時，更能營造出獨有的東方禪意與光影層次。

床頭兩側配置了黑色金屬壁燈，與廳區的工業元素遙相呼應。床頭板採用了融入榫卯概念的凹凸結構設計，細節之處盡顯工藝質感。配合地台床與榻榻米元素的運用，主臥室展現出一種低調內斂、貼近地面的生活方式，營造出極致放鬆的睡眠氛圍。

圖片由Hoom Studio提供

