潮玩夫婦60萬打造小天地 大量LED燈帶凸顯收藏品 配合日式木器更通透

今次參觀粉嶺景盛苑一個606方呎的三房單位，屋主為一對鍾情於潮玩的年輕夫婦，希望新居能陳列大量手辦，有施展自身愛好的小天地，同時亦計劃為即將出生的寶寶預留房間。因此，他們斥資約60萬元邀請Page Design設計團隊，重新改造這個有近30年樓齡的單位。設計師通過間隔重建和全屋定制木器，配合LED氛圍燈，改造出一個具有日式清新通透風格的居住空間。

廁所門與電視牆融為一體

單位原本裝修陳舊、間隔凌亂，設計師將色調統一為淺色原木和素白色，並重新鋪設地板及改動間隔。經過調整後，一進入單位左手邊就是開放式廚房，右手邊則是客飯廳。緊鄰廚房的是廁所和書房，門口均正對客廳。為減少視覺雜亂，廁所門為暗門設計，色彩與牆面一致，並與電視牆融為一體，避免坐在梳化上能直接看到廁所門，讓空間風格更統一簡潔。

擴大書房面積 滿足屋主愛好

來到書房，據設計師透露，屋主夫婦各有愛好，男主人熱愛電玩，女主人喜歡彈鋼琴，兩人都希望能在同一空間中實現需求。為此，設計師擴大了書房的間隔，先將原本廁所的外牆向外遷移，重建廁所和書房共用的牆面，部分客廳空間被納入廁所，而原有廁所空間則併入書房。為配合男屋主的電玩愛好，書房更採用了碳灰色的高身櫃體，營造出型格科技感；地板和鋼琴側邊半牆則保留原木質感，體現空間的延伸感。

即睇裝修前：

即睇裝修後：

客廳預留BB床位置 不用額外拆改

剩餘兩房分別為主人房及BB房，主人房床頭玻璃櫃可用於陳設小物件，收納功用與美觀兼備。BB房目前則作為客房用途，並配置灰色單人床與窗邊小書桌。因客房窗台形狀不規則，設計師則通過定制木器，將窗台與書桌一體化。設計師還表示，BB房與其他房間不同之處在於，床頭與牆身用綠色板材點綴，色彩相比純用木色和白色更顯清新活潑。

設計師考慮到，客房目前並不適合初生嬰兒居住，因此在客廳梳化與窗戶之間預留一米寬的彈性空間，日後可根據需求擺放BB床、茶几或玩具，不用額外拆改格局。

採用大量氛圍燈烘托效果

作為潮玩愛好者，夫婦兩人收藏了大量手辦，盼望入住後能經常欣賞，於是設計師將它們陳設於客廳、書房及睡房等多處凌空的玻璃櫃體中，還採用了大量氛圍燈烘托效果，勾勒空間輪廓，凸顯模型並避免視覺雜亂。

考慮到單位樓底僅8呎高，設計師捨棄會降低樓底且不易清潔的傳統燈槽，改用LED燈帶和磁吸路軌燈，既不壓低空間，又能營造層次感。LED燈帶暗藏於電視牆頂、鞋櫃頂、廚房櫃頂等位置，光線從縫隙中滲出，形成柔和背光效果，避免直射光的刺眼感。小朋友房牆身設有向上打光的綠色LED燈，主人房床頭有向下打光的燈帶，既能當小夜燈使用，又能幫助放鬆入睡，更可滿足基礎照明。

設計師還介紹，該款LED燈帶成本遠低於需要安裝燈槽的背光燈，即使大量運用，實際花費亦不高，而且效果很好，配合日式木系裝修，讓單位顯得更通透溫暖。

全屋裝修總花費約60萬元，其中木器工程是本次裝修最大支出，連同燈槽與圍身總計29萬元，幾乎所有傢俬均為定制，全屋門扇、櫃體亦選用同色系木質材料，木器延伸至窗台，形成一體化設計，避免衛生死角，也讓空間被最大化利用。

圖片由Page Design設計團隊提供

