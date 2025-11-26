跑馬地320呎單位打造酒店風 拆牆改窗盡覽馬場景 淺色傢私平衡橙綠牆身

今次造訪跑馬地旭日閣一個320方呎一廳一房單位，屋主為單身男士，物品不多，想將居所改造成酒店風格、適合朋友小聚飲食的所在。他透過雜誌找到Viz Design設計團隊翻新舊單位，想要融入綠色、橙色等自然活力色彩。此外，單位窗外就是馬場，屋主亦想最大化欣賞跑馬地馬場景觀。

原單位為「大睡房、小客廳」格局，窗扇較小，洗手間以牆壁隔開，顯得狹窄昏暗。設計師通過拆牆、拓窗改變原有格局，用淺色傢私與大面積的橙綠撞色牆面進行平衡，又通過玻璃作為浴室隔斷，高效運用空間，輔以隱藏收納等手段，總改造花費約60萬（連材料），其中最貴的雲石工程佔10萬元，將狹小舊單位打造成雜合自然生命力與現代感的「酒店風」居所。

跑馬地旭日閣320方呎單位floor plan，左下角可見拆除睡房與客廳間隔墻後的大致格局，洗手間亦為設計前格局。

點擊即睇裝修前單位內景：

點擊即睇裝修後單位內景：

一進門抬頭 可見馬場全景

推門進入單位室內，正前方一抬頭映入眼簾的是窗外一覽無遺的跑馬地馬場景觀。單位原本客廳空間窄、窗戶不算大，馬場景觀被嚴重遮擋，設計師首要動作便是拆除客廳與睡房的隔牆，拓展客廳空間，還將原有窄窗更換為寬闊玻璃窗，讓屋主一進門就能飽覽開闊景色，將單位價值被最大化利用。

設計師以綠色作為客廳主色，在廚房櫥櫃與沙發背景牆採用整體綠色牆身設計，既呼應屋主偏愛的綠色，又與窗外馬場景致形成室內外自然感聯動，搭配可透視的黑色帷幕和淺灰色梳化，平衡綠色帶來的視覺衝擊感，保護隱私及遮光的同時，亦不會阻擋景觀。

黑色大理石及鏡面門分隔客臥

客廳與房間的分隔改用黑色大理石作為隔斷牆，客廳電視懸掛其上。拆除後的牆身尚有承重窄牆保留，於是在一側放置了矮櫥用於收納。

大理石牆體旁則安裝了鏡面門，平時鏡面可延伸視覺空間，推開即為房間入口，一舉兩得。黑色大理石不僅起到空間分界作用，其天然的白色山水紋路為客廳亦增添了精緻而不失自然的質感。

睡房內則延續撞色設計，牆身滿足屋主要求，採用鮮艷橙色，自帶陽光一般灑落的生命力，設計師還在牆面設置壁燈，光線投射在牆面時，進一步強化「溫暖生機」的氛圍。

與以往用牆面分隔洗手間不同，浴室採用半透明玻璃隔斷，視覺上不壓迫，同時將衣櫃嵌入浴室洗手盆左側，白色櫃體與浴室牆面融為一體，另有一格收納空間用於放置屋主洗浴用品，鏡面趟門絲滑開合，兼具遮擋和全身鏡效用。

廚房吧桌內藏洗衣機與雪櫃

門口左手邊是開放式廚房和吧桌，吧桌兼具酒吧與用餐功能，朋友造訪時可圍坐小酌，平時也能作為簡單餐台。吧桌下方藏有洗衣機與雪櫃，是全屋最有隱藏收納巧思之處。為了使空間不顯得雜亂，連吧椅都選擇了透明材質。

設計師表示，全屋所有物品均受屋主委託親自採購，小到牙籤盒，大到客廳電視及音響。至於睡房電視下方音響懸空嵌入牆身，浴室花灑及冷氣機均做嵌入牆身的處理，衣櫃旁則掏空預留了凹入的空間，隱藏DVD機與額外音響設備，亦是為了避免設備凸出佔用空間，突顯酒店質感。

據透露，全屋裝修連材料總花費約60萬元，其中最貴的是佔10萬的雲石工程，因全屋地面均採用大理石鋪設而成，再加上黑色大理石隔斷墻，用料多，材料成本本身也貴。其餘預算主要用於定制櫥櫃（含隱藏式家電櫃）、寬幅玻璃窗更換、全屋軟裝（從床品、燈具到牙籤盒、餐桌布均由設計團隊全權挑選）及舊單位拆改工程。

圖片由Viz Design設計團隊提供

