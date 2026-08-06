伊朗局勢｜傳將達成霍峽重開協議前夕 美解除革命衛隊相關航空公司及兩客機制裁

美國財政部周三（5日）更新制裁名單，解除對伊拉克航空公司Fly Baghdad及其兩架波音737客機的反恐制裁。該公司2024年被指為伊朗革命衛隊聖城旅運送武器、物資及武裝人員，惟美方今次未有交代除名原因。

2024年被指替聖城旅運送武器

路透社報道，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）網站顯示，當局從「特別指定國民和被封鎖人員名單」（SDN List）中移除3個航空公司名稱，包括FLY BAGHDAD AIRLINES COMPANY、IRAQ EXPRESS及FLY BAGHDAD。

今次解除制裁正值美伊局勢及霍爾木茲海峽通航安排備受關注之際。路透社

不過，根據財政部資料，三者地址均位於伊拉克首都巴格達，實際上是同一間航空公司的不同英文及阿拉伯文名稱，而非3間獨立航空公司。

今次獲解除制裁的還包括兩架由Fly Baghdad營運、伊拉克註冊的波音737客機，分別為YI-BAF及YI-BAN。

美國財政部於2024年1月宣布制裁Fly Baghdad及其行政總裁巴希爾（Basheer Abdulkadhim Alwan al-Shabbani），指控該公司曾向伊朗革命衛隊聖城旅及其在伊拉克、敘利亞和黎巴嫩的代理組織提供協助。

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美方當時聲稱，Fly Baghdad曾替聖城旅運送武器、軍事物資及人員，亦涉嫌將武器運往大馬士革國際機場，供伊朗支持的民兵組織使用。Fly Baghdad其後否認指控，稱公司一直在伊拉克政府監管下營運，並指美方未有提出實質證據。

OFAC最新資料顯示，Fly Baghdad相關公司名稱及兩架客機已被除名，但巴希爾的個人紀錄只更新了制裁關聯資料，仍被列為與伊朗革命衛隊聖城旅有關的指定人物，並未獲解除制裁。

一般而言，實體從SDN名單除名後，其在美國司法管轄範圍內的資產將不再僅因該項指定而被凍結，美國人亦不再因該制裁而被禁止與其交易；不過，個別交易仍可能受到其他美國出口管制或制裁規定限制。

美方未解釋決定 時機惹關注

今次解除制裁正值美伊局勢及霍爾木茲海峽通航安排備受關注之際。美國與伊朗近期就地區安全及航運問題隔空交鋒，華府亦聲稱正尋求透過談判降低衝突風險，其中財長貝森特稱可能在本周二或周三達成協議，重開霍爾木茲海峽。