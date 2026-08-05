伊朗局勢｜美財長料今明達協議重開霍爾木茲海峽 傳伊擬全權控制船隻進入

美國與以色列攻打伊朗引發的戰事持續5個月，霍爾木茲海峽的控制權，逐漸由戰爭的附帶問題演變成談判核心。報道指伊朗與阿曼正磋商臨時通航方案，德黑蘭要求全權管制進入波斯灣的船隻，並對離開海峽的船舶保留監察及必要時介入的權力。若方案落實，將顯著擴大伊朗對這條全球主要石油航道的實際控制。

伊朗：目前只與阿曼磋商

與此同時，美國財長貝森特周二（4日）表示，美伊最快可於周二或周三達成重開海峽的協議。不過，伊朗仍否認與華盛頓直接談判，強調目前只與阿曼磋商。

美國財長貝森特周二（4日）表示，美伊最快可於周二或周三達成重開霍爾木茲海峽的協議。美聯社

伊朗否認與華盛頓直接談判，強調目前只與阿曼磋商。美聯社

美國與以色列攻打伊朗引發的戰事持續5個月，霍爾木茲海峽的控制權，逐漸由戰爭的附帶問題演變成談判核心。美聯社

伊朗新聞電視台在當地星期二引述一名伊朗高級官員報道，美國政府試圖阻撓伊朗與阿曼之間關於霍爾木茲海峽管理的持續談判，而雖然受到美方阻撓，但有關談判已進入新階段。

路透社引述一名參與會談的伊朗高級消息人士報道，根據德黑蘭提出的臨時安排，所有進入霍爾木茲海峽、駛往波斯灣的商船，均須使用由伊朗控制的航線，並由伊方全權管理。

至於離開波斯灣的船隻，航線將位於伊朗與阿曼之間的水域。船舶離開前須通知伊朗，再由阿曼批准通行。伊朗亦要求保留掌握離境船舶資料，以及在認為有安全需要時介入的權力。

該名官員表示，這只是雙方目前磋商的概括構想，細節尚未敲定，但伊朗似乎不會在核心要求上退讓。

由「全管」退至「管入不管出」

伊朗官員稱，德黑蘭已經展現一定程度的彈性。伊方最初要求全面控制船隻進出霍爾木茲海峽，如今改為全權管理入口，而出口主要交由阿曼批准，但伊朗仍保留監察權。

阿曼上月曾提出由兩國平均分配航道，並聯同區內國家共同管理海峽，但被伊朗拒絕。德黑蘭認為，平均分配航線並不能解決其國家安全憂慮，亦反對其他國家或外部勢力參與海峽管理。

伊朗堅持，霍爾木茲海峽應按照兩國各自管轄水域，由伊朗與阿曼共同處理，不應交由地區組織或其他國家管理。

兩航道制度沿用逾半世紀

霍爾木茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是波斯灣通往印度洋的唯一海上出口，全球約兩成石油運輸須經此航道。

根據1968年建立、獲聯合國認可的船舶分道航行制度，海峽設有兩條互相分隔的航道，供船隻進出波斯灣。航線分別穿越伊朗及阿曼水域，但海峽一直被國際社會視為國際航道，商船依法享有過境通行權。

美伊戰爭2月底爆發後，海峽大部分時間處於封閉或高度受限狀態。船舶遇襲、海上封鎖及水雷威脅，導致航運量大跌，能源及保險成本急升。

美財長：不容伊朗向船隻收費

美國財長貝森特周二接受美國財經頻道CNBC訪問時表示，美國與伊朗可能於周二或周三達成協議，重新開放霍爾木茲海峽。

貝森特說：「我們正與伊朗方面談判，我認為有機會在今天或明天達成協議，開放海峽，並令這場衝突朝更正常化的方向發展。」

被問及伊朗日後會否向商船收取通行費時，貝森特表示，協議內容應是保障船舶「自由通行」，而非容許伊朗徵收過路費。

他又稱，海峽恢復通航後，不僅能源價格有望下降，化肥、精煉石油產品及各類工業氣體的價格亦可能回落。

美國國務卿魯比奧於當地周二在國務院向傳媒表示，目前最緊迫、最受關注的問題就是霍爾木茲海峽問題，美方正參與阿曼和伊朗之間的相關對話及談判，討論如何在短期內能讓更多船隻安全通過該海峽。

特朗普發「斬首」最後通牒

美國總統特朗普周一稱，美伊對話已經展開，並把今次磋商形容為伊朗簽署協議的「最後機會」。

特朗普警告，若德黑蘭拒絕達成協議，美國可能發動針對伊朗領導層的「斬首行動」。他表示，希望在採取軍事手段前，給予伊朗最後一次機會，又強調美方已準備好隨時恢復大規模攻擊。

路透：美軍精準長程導彈「幾乎用盡」

不過，在特朗普再度發出軍事威脅之際，美軍武器庫存卻傳出警號。路透社引述多名了解內部數據的消息人士報道，美國陸軍在對伊朗開戰5個月以來，已消耗「幾乎全部」可用的高精準長程地對地導彈。

受影響武器主要包括陸軍戰術導彈系統（ATACMS），以及較新型的精準打擊導彈（PrSM）。另一名消息人士稱，美軍亦已使用略少於全球庫存一半的「戰斧」巡航導彈。報道指有關情況引起外界關注，由於先進導彈產量有限，即使軍工企業加快生產，補充庫存仍需較長時間。