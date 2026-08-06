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登月第一人｜岩士唐童年故居放售 現屋主悉心打理曾招待多位太空人

即時國際
更新時間：00:16 2026-08-06 HKT
發佈時間：00:16 2026-08-06 HKT

1969年7月20日，美國阿波羅11號太空船成功登陸月球，太空人岩士唐（Neil Armstrong，又譯杭思朗）成為第一個踏足月球的人類。這位歷史偉人的童年故居放售引發關注，住了近40年的退休教師屋主邁克塞爾（Karen Mikesell）細說房子承載着的故事。

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兩層高的岩士唐童年故居，位於沃帕科內塔西本頓街601號。岩士唐在這個縣城出生，父親是俄州政府審計員，一家曾搬屋十幾次，最後又回到沃帕科內塔，1944年開始住在這裏。

歷史教師：有責任留住歷史

邁克塞爾1988年買下這間房屋時，根本不知道有誰住過，後來另一位教師告訴她，她才知道。作為歷史教師，後來還當上校長，她覺得有責任「保持岩士唐一家住過時的模樣」。

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房屋外貌變化不大，室內裝修過，但格局大致相同。岩士唐在飯廳用輕木和膠水製作模型飛機，又在地庫建造風洞測試模型。他曾在2樓睡房的後窗把模型飛機丟出去，量度它們能飛多遠。他他經常騎單車由家中前往機場學習飛行。

「登月第一人」杭思朗。
「登月第一人」杭思朗。

邁克塞爾從未見過低調的岩士唐本人，但曾與岩士唐的父母、兄弟姊妹及子女傾談。她還接待過九位太空人，包括與岩士唐一起在1969年飛往月球的艾德林（Buzz Aldrin）。她還記得，岩士唐逝世後數年，艾德林走上樓上的睡房，「眼淚即時奪眶而出」。

邁克塞爾說：「書本可以閱讀，但因為住在這裏，我才有機會親身經歷這些事。說起來，可以說很久。」

歷任太空人來看前輩的起點

岩士唐昔日的睡房現在掛滿登月照片與油畫。天花板懸掛着一架萊特兄弟第一架量產飛機的模型——這兩位航空先驅來自附近的代頓，是岩士唐的啟蒙人物。睡房內還有多位太空人親筆簽名的照片，他們曾專程前來這裏，看看岩士唐踏出月球第一步之前，人生從哪裏起步。有些太空人在簽名照片上寫下個人訊息給邁克塞爾，像是曾執行兩次太空任務的福爾曼（Michael Foreman）寫道：「多謝你如此用心照顧尼爾的家！」

艾德靈與杭思朗1969年7月20日成功登月。AP資料圖片
艾德靈與杭思朗1969年7月20日成功登月。AP資料圖片

這間房子本身不開放公眾參觀，但偶爾會有訪客來看，多數是順路參觀瓦帕科內塔的岩士唐航空航天博物館的粉絲。

盼買家延續心意

現年82歲的邁克塞爾表示，希望將房子交給岩士唐博物館。不過，博物館發言人雷克斯表示，館方沒有足夠資金收購。

房子叫價43萬美元，在法律上不受保護，可隨意改建，但邁克塞爾樂觀地認為，新業主會尊重這座房子，無論是作為私人住宅還是民宿也好。她說：「是時候讓其他人有機會，像我一樣幸運，好好照顧它，繼續把它視為歷史的一部分。」

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