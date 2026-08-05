Jetstar手提行李新規｜1件最重10公斤塞前座下方 用頭頂行李架要俾錢

澳洲廉航捷星 （Jetstar）宣布手提行李新規定，將從2027年2月起取消7公斤的重量限制，只限大小：票價包含一件可塞入前座下方空間的小型行李，若要使用頭頂行李架則需支付25至52澳元不等加購，附加優先登機。澳洲民眾反應兩極，有人表達憤怒，也有人支持。

用頭頂行李架可優先登機

根據原本的規定，經濟艙乘客可以帶一大一小2件手提李，合計最多7公斤，可另購7公斤額度，但單件不得超過10公斤。2027年2月2日起，基本票價只包含一件可塞入前座下方的小件行李，建議安全重量上限為10公斤，如果要帶較大件的手提行李需放入頭頂行李架，則須另外付費，附加優先登機。

捷星將不再在登機前例行秤重，但要求乘客將行李重量控制在10公斤以內，以便他們能夠自行搬運。

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捷星航空（Jetstar）修改手提行李規則。 美聯社

悉尼飛大阪要470港元

捷星在一份聲明中表示，朗塞斯頓至雪梨等短程航班，可能收25澳元（約138港元）起；從凱恩斯飛往東京的航班則收52澳元（約287港元），價格會有波動。發言人向英國廣播公司（BBC）表示，所報價格是顧客需為隨身行李支付費用的「合理參考」，但會「根據需求」上調，因此無法保證。記者測試悉尼飛往大阪，手提行李費則達到單程60美元（約470港元）。

行李架爆滿令搭機體驗差

捷星表示，徵詢過乘客與機組人員的意見，一致認為難以在頭頂行李架找到空間，是搭機體驗中最令人感到壓力的環節。其他廉航例如英國的易捷航空（EasyJet）、愛爾蘭的瑞安航空（RyanAir），也實施類似的政策。

有人表示同意，還認為航空公司「早該這樣」，因為頭頂行李架經常塞滿大型行李箱，導致「連一件外套或手提包都放不下」。

捷星航空（Jetstar）修改手提行李規則。 美聯社

網民：遲早廁所也收費？

一些人則感到不滿，有人批評：「用頭頂行李架至少要付25元，接下來會怎樣？連上廁所都要收費嗎？」另一人寫道：「我們已經付了餐點、座位和託運行李的費用⋯⋯」

還有人寫道：「我搞不懂。航空公司一方面鼓勵乘客少帶東西、只帶隨身行李以節省成本，轉頭卻又對這點收費。」