伊朗局勢｜德黑蘭否認與美談判 特朗普：伊領導人是雙面人

美國總統特朗普周末叫停針對伊朗的新一輪大規模空襲，並稱美伊將於周一（3日）下午展開談判，以尋求重新開放霍爾木茲海峽及推動伊朗無核化。不過，伊朗外交部隨即否認，強調目前沒有與美國談判，也無計劃接待外國代表團或派遣談判人員出國。美伊雙方各執一詞，令外界對所謂「新一輪談判」是否存在更加疑惑。

特朗普稱伊朗「懇求」會談

特朗普其後在社交平台發文，指伊朗領導層「令人難以置信地兩面」，聲稱伊方私下要求、甚至「懇求」會談，談判已經開始，未來數日還會舉行更多會談，卻在公開場合否認與美國接觸。

巴加埃說，伊朗外長阿拉格齊已前往伊拉克參與宗教朝聖。路透社

特朗普周日乘搭空軍一號返回華盛頓途中向記者表示，美伊將展開新一輪談判，但旋遭伊方否認。路透社

特朗普周日乘搭空軍一號返回華盛頓途中向記者表示，美國原本已準備對伊朗發動大規模攻擊，但他傾向透過協議解決問題。

特朗普說：「我當然寧願達成協議。我不想殺人，因為那樣會有很多人死亡，我們不希望發生這種事。」他又稱，美國正以談判形式與伊朗對話，會談將於周一下午開始。

不過，特朗普並無透露會談地點、與會人員或談判方式。當記者問及會否向伊朗設定達成協議的最後期限時，他表示要視乎情況，並強調美軍已準備好隨時發動攻擊。

伊朗：只與阿曼磋商霍海航道

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）周一明確否認與美國重啟談判，表示未來數日沒有接待外國代表團或派遣伊朗代表團出國的安排。

巴加埃說，伊朗所有談判代表目前均在國內，唯一例外是外長阿拉格齊（Abbas Araqchi），他已前往伊拉克參與宗教朝聖。伊朗一名高層官員亦向路透社表示，現時沒有美伊會談計劃，阿拉格齊至少要到周末才有空。

伊朗自6月一份旨在結束衝突的諒解備忘錄於7月初破裂後，一直公開否認與華盛頓談判。路透社指出，特朗普在過去5個多月多次威脅大規模攻擊伊朗，其後又在最後關頭暫緩行動，並以正在進行外交接觸或接近達成協議作為理由。

伊朗否認談判後，特朗普在社交平台Truth Social作出猛烈回應，批評伊朗領導層「兩面性令人難以置信」。

特朗普聲稱，伊朗私下要求與美方會面，有些人甚至形容伊方是在「懇求」會談；談判已經展開，未來數日亦安排了更多會談，但伊朗同時公開宣稱沒有進行任何討論，只是在與阿曼接觸。

特朗普又稱，霍爾木茲海峽目前實際上已處於美國海軍及美方封鎖行動控制之下，形容封鎖是「美國鋼鐵之牆」。他警告，除非華府批准，否則沒有物資能夠進入伊朗；若未能達成協議或伊朗拒絕「全面投降」，貨物亦不能通過。

他重申，無論伊朗是否承認，美方正討論如何解決由伊朗數十年來造成的問題，而美國的底線十分簡單，就是「伊朗永遠不能擁有核武器」。

巴加埃表示，伊朗目前唯一進行中的談判，是與阿曼商討霍爾木茲海峽的航運管理。雙方正研究設立一條臨時安全航道，以恢復區內商業船舶通行。

不過，他強調，即使伊朗與阿曼達成協議，也不足以令海峽全面重開。只要美國所謂的「侵略行動」及海上封鎖仍然持續，霍爾木茲海峽的狀況便不會改變。

傳卡塔爾斡旋重啟60日免費航行

以色列《第12頻道》引述消息人士稱，特朗普煞停大規模轟炸伊朗，是因為卡塔爾向華府表示，伊朗願意重新開放霍爾木茲海峽。

目前斡旋方案據報旨在恢復美伊今年6月簽署的停火諒解備忘錄，安排霍爾木茲海峽免費開放60日，並促成美伊重新停火。