世界Cosplay峰會｜港隊《魔物獵人》首奪總冠軍創歷史 台上高呼「阿媽我得咗喇」

全球Cosplay界的最高殿堂「世界Cosplay峰會」（World Cosplay Summit）日前在日本名古屋順利落幕。來自超過40個國家及地區的頂尖Cosplayer展開為期三天的激烈角逐，最終由代表香港出戰的Ar Lu與Ronnie力壓群雄，勇奪總決賽總冠軍！這不僅是香港代表隊首次打入該項大賽的三甲，更是首度登頂奪冠，寫下歷史新頁。

兩人去年在預選賽中脫穎而出

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今次出戰，兩人選擇了經典遊戲《魔物獵人》（MonsterHunter）系列為主題，由Ronnie扮演穿上雷狼龍裝備的魔物獵人，Ar Lu則扮演獵人的最佳拍檔「艾路貓」。兩人帶著極為精緻的武器與道具登場，流暢演繹獵人與艾路貓聯手討伐古龍的精彩劇目。舞台上，Ronnie揮舞雷狼龍片手劍與強敵展開激烈交鋒，Ar Lu則還原遊戲細節，在一旁極力支援與打氣，極具感染力的演出贏得現場評審與觀眾的一致好評。

當大會宣布香港隊榮獲總冠軍時，Ar Lu在台上激動地以廣東話喊出得獎感言：「啊媽我得咗喇！香港世一！」頓時引爆全場氣氛。

兩位選手去年於香港動漫電玩節（ACGHK）的香港預選賽中脫穎而出，取得前往名古屋總決賽的入場券。

創辦於2003年的世界Cosplay峰會一直被視為業界最高榮譽，而本屆賽事同時也是該項盛事最後一次在炎熱的夏季舉行。