日圓匯價 | 特朗普證實美出手支撐日圓 稱展現友誼有利全球經濟

美國總統特朗普周日證實，美國已出手干預支撐日圓，並形容此舉是展現「友誼的訊號」，將為美國與全球經濟帶來財務上的好處。英國《金融時報》7月31日報道，美國財政部與日本聯手干預支撐日圓，為近30年來首見。

特朗普在空軍一號上被問到美國為什麼採取行動支撐日圓時，特朗普回應說：「因為我們跟日本的關係很好。」

特朗普強調跟日本的關係很好。美聯社

美國與日本聯手干預支撐日圓。路透社

日圓走弱，引發美日聯手干預。路透社

他強調，此舉將為美國帶來「財務上的好處」，而且「對全球經濟也有利」，但「最重要的是，這是一種展現友誼的訊號」。

日圓走弱 力挺日本

特朗普說：「我們非常強大－在財政上非常、非常強。如你所知，他們的日圓正在走弱，他們想要一點幫助。我們總是會力挺日本。日本一直對我們非常好，當然，除了珍珠港事件之外。」

《金融時報》引述知情人士說法報導，紐約聯邦儲備銀行7月31日採取罕見行動，代表美國財政部賣出歐羅以買進日圓。

在美國出手干預前，日圓上月一度貶至163.24日圓兌1美元，創下自1986年以來最低水平。受到美國利率升高、油價攀升以及資金持續外流影響，日圓持續承受貶值壓力。

近30年來首見聯手干預

華府是在日圓上週大幅反彈之際出手干預，引發外界臆測日本有關當局也入市干預匯市。

《金融時報》引述分析師說法估計，日本今次干預金額可能達8.45萬億日圓。日本經濟新聞則推估干預金額介乎6萬億到7萬億日圓之間。

《金融時報》報道，此舉將是自1998年以來，美日首度聯手支撐日圓。