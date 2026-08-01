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國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙

即時國際
更新時間：07:51 2026-08-01 HKT
發佈時間：07:51 2026-08-01 HKT

國際足協（FIFA）擬將世界盃等旗艦賽事部分股權出售予私人投資者的計劃，在引發內部劇烈震盪與高層離職潮後，最終宣告終止。國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）正式宣布，取消將世界盃等重要賽事部分股權出售給私人投資者的方案，為這場鬧得沸沸揚揚的商業化風波劃上句號。

高層怒斥「一個人的計劃」 營運總監批員工被瞞騙

引入私人資金的爭議近日愈鬧愈大。國際足協營運總監拉莫爾（Mattias Grafström/Ramloll）發表嚴正聲明為員工辯護，直指會長恩芬天奴在最近數月以來，對這項重大商業計劃從未開誠布公，導致全體員工一直被蒙在鼓裏。拉莫爾形容，引入私人資金完全是「一個人的計劃」，認為項目不僅不應繼續推進，更是足球政治領袖撫心自問並作出正確決定的時刻。

相關新聞：出售世界盃股權︱FIFA高級顧問不滿計劃「劈炮」 亞洲足協加入反對

在拉莫爾發聲前數小時，恩芬天奴的高級顧問、美國足協前主席科爾德羅（Carlos Cordeiro）已率先請辭以示抗議，並呼籲其他高層發聲。科爾德羅強調自己絕不能坐視不理，明確指自己未曾參與且堅決反對該提案。他警告，成立商業子公司並出售世界盃股份，對全球足球發展而言是一宗「糟糕的交易」。

特朗普澄清未干預 潛在投資者涉庫什納家族

據悉，該項計劃的潛在投資者背景極具爭議，當中包括美國前總統特朗普女婿庫什納的弟弟喬書亞（Joshua Kushner）所創辦的投資公司。面對外界質疑，特朗普回應傳媒查詢時表示，自己從未與恩芬天奴就國際足協出售子公司股份一事進行過任何討論。

此前，儘管內部與外界反對聲音不絕，國際足協一度態度強硬，發表聲明稱將繼續推進成立子公司以主辦旗下各大賽事，並繼續相關談判程序。然而，隨着內部高層接連發難、顧問辭職及輿論壓力急劇升溫，恩芬天奴最終不得不妥協撤回方案，以求暫時平息這場國際足壇的政治風暴。

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