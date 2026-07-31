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出售世界盃股權︱FIFA高級顧問不滿計劃「劈炮」 亞洲足協加入反對

即時國際
更新時間：21:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-31 HKT

國際足協（FIFA）計劃分折各項賽事的計劃掀起的風波越鬧越大。美聯社報道，國際足協高級顧問卡洛斯-科德羅（Carlos Cordeiro）已辭職，原因是他強烈反對主席恩芬天奴（Gianni Infantino）推動出售世界盃股份的計劃。

相關新聞：歐足協55成員國一致通過 倘FIFA拆售世界盃賽事將罷踢

亞洲足協反對計劃

歐洲足協（UEFA）55個成員國在週四（30日）召開緊急會議並達成一致共識，宣告若國際足協（FIFA）堅持推行出售世盃等核心賽事股權予私人投資者的計劃，包括英格蘭在內的歐洲各國將聯合抵制FIFA旗下所有賽事，當中包括男足世界盃、女足世界盃及世界冠軍球會盃，世界盃隨時面臨大規模罷踢危機。繼歐洲後，中北美足協及亞洲足協亦相繼表態，反對相關計劃。

2026年美墨加世界盃剛圓滿落幕，有指今屆在商業營收上創下前所未有的高峰。國際足協（FIFA）預計，今屆賽事總收入達破紀錄的150億美元，為全球GDP貢獻達409億美元（約3,190億港元）。

相關新聞：世界盃2026︱決賽草皮開賣每塊$3500 官網「謎之尺寸」惹熱議

面對這個「金蛋」，FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）日前提出的激進政策。FIFA計劃成立名為「Fifa Forward Enterprise」的全新商業子公司，專責營運包括世界盃在內的核心旗艦賽事，並擬引入私人投資者入股，預計可帶來高達31億英鎊的私人投資額。據報，投資財團由美國前總統特朗普女婿庫什納的兄長約書亞（Joshua Kushner）領軍，甚至計劃將世界盃改為每兩年舉辦一次。

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