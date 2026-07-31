熊本地震︱新幹線「築後船小屋至熊本」段恢復行駛

日本熊本縣28日下午發生的7.1級地震，已造成最少34人死亡。JR九州新幹線31日宣布，因地震停駛的「築後船小屋來往熊本」區間，現已恢復運行。

JR九州宣布，因地震停駛的九州新幹線「築後船小屋至熊本路段」，31日上午恢復營運，上行首班車於上午6時8分自熊本站發車前往博多；下行首班車則於上午6時42分自博多站發車前往熊本。



相關新聞：熊本地震｜便利店杯麵掃光惟一款無人問津 網民：震災下更不敢試

列車以每小時約1至2班的頻率行駛，並採各站停靠方式運行。

不過，JR九州表示，九州新幹線與山陽新幹線之間的相互直通運轉仍暫停。

另一方面，熊本至鹿兒島中央路段仍將全天停駛。JR九州指出，受地震影響，該區間修復作業仍需時間，恢復通車時程尚未確定。