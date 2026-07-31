熊本地震｜便利店杯麵掃光惟一款無人問津 網民：震災下更不敢試

日本九州熊本縣日前發生7.1級強烈地震，災區物資一度緊迫，當地超市及便利店內的即食食品如杯麵、麵包等被急急搶購一空。然而，有日本網民在社交平台發文直擊，在一片空空如也的貨架上，竟有一款杯麵奇蹟似地「屹立不動」、完全無人問津。照片曝光後引發網民熱烈討論，不少人指該款杯麵之所以在震災下被棄置，背後原因極為現實——「食咗反而浪費水，甚至可能肚瀉」。

地獄級極辣包裝令人退避三捨 網民：食咗反而浪費水

日本網民@saikifumiyoshi在社交平台X分享一張熊本市內便利店的照片，並寫道：「這種時候果然沒人敢嘗試。」從照片可見，架上絕大多數即食麵已被掃光，唯獨極辣著名的「蒙古湯麵中本 北極拉麵」整齊地留守架上。

「北極拉麵」並非品質欠佳，而是向來以地獄級別的驚人辣度見稱。不少網民留言分析，在地震後停水或廁所設施受損的情況下，吃這款杯麵簡直是「自尋煩惱」。「這款泡麵辣度真的不是一般人能承受的，食咗很容易胃痛或拉肚子」、「太辣了要喝很多水，但災區供水不穩定，辣味加大量飲水更會增加腹瀉風險，廁所狀況根本不允許」。

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更有網民笑言，如果有附送獨立辣粉包還能考慮，但該款杯麵是辣粉與麵身混合，完全無法調整辣度，令人望而生畏。更有網民翻出10年前熊本地震的舊照，發現當年「中本」品牌的另一款拉麵同樣是貨架上唯一剩餘的商品。

這幕奇景隨後被轉載至台灣Threads等社交平台，同樣掀起熱議。有曾挑戰過的網民餘悸猶存地表示，自己食過的代價是「連續食兩日止瀉藥，外加皮膚大過敏」，威力非同小可。不過也有吃辣高手打趣道，這款拉麵對部分台灣人來說「沒多辣，就普普通通，喝水是因為太鹹」，笑言耐辣度因人而異。

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「北極拉麵」在震災中孤零零留守的畫面，也讓不少台灣網民會心一笑，聯想到台灣颱風天或疫情搶購物資時，總能被消費者「手下留情」的「双響泡」杯麵。無論是日本地震還是台灣颱風，這股「再餓也不敢輕易挑戰」的堅持，意外展現出兩地民眾在面對天然災害時，對食物口味與身體反應依然保持的底線。