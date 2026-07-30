熊本地震︱專家揭「S級」警戒或再有7.3級強震 福岡成另一高風險區域

日本熊本縣於週二（28日）發生黎克特制7.1級強烈地震，造成當地多個地區嚴重損毀，並奪去至少30條寶貴生命。日本政府地震調查委員會於週三（29日）召開臨時會議，經評估後判定，本次地震的震源位於「日奈久斷層帶」之內。有學者特別點名鄰近的福岡縣同樣暴露在高度地震風險之下，可能也會面臨地震風險。

委員會警告，該斷層帶目前仍存在「未破裂的區段」，未來恐將再次引發規模高達7.3級左右的強烈地震，強烈呼籲當地民眾持續保持高度警惕。

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「日奈久斷層帶」全長約80公里，主要由北至南劃分為「高野－白旗區段」、「日奈久區段」及「八代海區段」三大地質區域。在2016年4月發生的震驚全球的熊本地震中，高野－白旗區段的部分斷層已發生破裂。

是次震源長度達30公里

根據地震調查委員會的最新推估，本次7.1級地震的震源斷層長度約為30公里，範圍大致涵蓋了「日奈久區段」的東北部以及「高野－白旗區段」的部分區域。然而，這意味著「日奈久區段」至今仍留有尚未破裂釋放能量的危險區域；而位置偏南的「八代海區段」，在此次地震中則完全未受到波及，亦未觀測到任何活動跡象。

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針對尚未活動的「八代海區段」，地震調查委員會經最新評估後指出，該區段在未來30年內發生規模7.3級左右強震的機率介乎「0%至16%」之間。在防震級別中，該區段已被列為警戒程度最高的「S級」（即未來30年發生強震機率在3%以上），當局將對此進行持續不懈的嚴密監測。

警戒級別為「S級」

九州大學副教授杉山高志表示，周二發生地震的位置，正是10年前熊本大地震斷層帶的延伸區段，也就是地質學上所說的「殘留破裂帶」，意指斷層中能量尚未充分釋放、仍存在破裂潛力的部分。他強調，對福岡市民而言，這場熊本地震絕非「事不關己」，因為同樣的情況也存在於福岡地底之下。



