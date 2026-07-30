Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

熊本地震｜清晨再發4.6級餘震 揭斷層帶位移30公里 恐引發更大強震

即時國際
更新時間：09:03 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:03 2026-07-30 HKT

日本九州熊本縣28日發生的7.1級極淺層強烈地震，死傷人數持續增加，至今日清晨，當地再發生4.6級餘震，地震陰霾揮之不去。據日本政府地震調查委員會及多位權威地震專家緊急會商研判，今次強震主因是著名的「日奈久斷層帶」發生約30公里長的區段錯動，而且該斷層帶內仍有尚未破裂的區段，未來仍可能引發地震，部分地區甚至可能出現比今次更強烈的搖晃，呼籲民眾提高警惕。

日奈久斷層錯動30公里 國土地理院觀測地殼位移87厘米

周四早上8時最新消息，日媒NHK報道，熊本地震增至17死，6人心肺停止，1人下落不明。綜合日媒報道，28日的7.1級強震於當地時間下午4時27分左右發生，震源深度僅約16公里，宇城市及冰川町更觀測到日本最高等級的「震度7」劇烈搖晃。日本政府地震調查委員會29日下午召開臨時會議，結合衛星觀測、地震波形及周邊地殼變動資料進行分析，研判從熊本縣益城町向西南延伸至八代海的「日奈久斷層帶」，約有30公里長的區段發生了錯動。

國土地理院透過衛星定位系統（GPS）觀測發現，八代市「千丁」觀測點向東北移動約87厘米，顯示熊本周邊出現了大範圍且顯著的地殼變動。

全長約81公里的日奈久斷層帶，由北至南分為「高野－白旗區段」、「日奈久區段」及「八代海區段」。調查委員會研判，今次活動範圍可能涵蓋「高野－白旗區段」的一部分以及「日奈久區段」東北部。回顧2016年熊本地震，當時是由位於北側的布田川斷層帶布田川區段，以及日奈久斷層帶「高野－白旗區段」的一部分活動所引發。

專家警告：尚有未破裂區段 不排除爆發更強地震

由於兩次地震的震源區緊鄰，調查委員會主席小原一成表示，今次極可能是2016年地震後殘留未破裂的區域發生破裂。他強調，日奈久區段目前仍有尚未破裂的部分，最南側的八代海區段今次亦未發生錯動，未來這些區域仍可能破裂並引發地震，不能完全排除未來發生更大地震的可能性。

相關新聞：熊本地震｜增至23死 男子回家驚見七旬哥哥遭樑柱壓面亡

京都大學防災研究所教授西村卓也指出，2016年熊本地震主要造成日奈久斷層北側破裂，但南側部分仍累積著應力，今次地震就是該區域發生錯動的結果。他提醒，除了日奈久斷層外，周邊其他斷層也可能受到影響，產生連動效應，甚至引發誘發性地震。

東北大學地震地質學教授遠田晉次及東京大學名譽教授平田直亦分析，今次7.1級強震僅屬於斷層的「部分破裂」，若全長約81公里的日奈久斷層帶整體同時活動，可能引發規模7.7至8級左右的巨大地震。

相關新聞：熊本地震｜預知地震？事發前數秒三色貓突受驚速逃 網民關心安危

針對外界關注的火山活動，西村教授評估今次震央位置較2016年偏南，現階段對阿蘇山、雲仙岳等火山造成重大影響的可能性不高，民眾不必過度恐慌，但相關單位仍會密切監測火山活動變化。

日本政府方面，內閣官房長官木原誠二表示，目前政府正持續確認人員傷亡、建築物損壞等相關資訊，並已要求各單位加強災害應變。

氣象廳說明，今次地震屬於內陸型地震，目前尚未觀測到明顯海嘯現象，當局正持續確認沿岸潮位變化，若評估安全將考慮解除海嘯注意報。惟氣象廳提醒，大型地震發生後短時間內往往容易出現規模相近的餘震，民眾應避免靠近可能倒塌的建築物、圍牆、招牌及大型家具，優先確保自身安全；在海嘯注意報尚未解除前，亦切勿靠近海岸或進入海中活動，以防範突發海浪風險。

最Hit
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
16小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
21小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
19小時前
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
18小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
13小時前
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
即時中國
2小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
20小時前
星島申訴王 | 港童破解土耳其雪糕戲法評價兩極　土耳其老闆揭行業在港式微真相
申訴熱話
14小時前
周潤發1.6億山頂獨立屋求售4年無人問津再劈價 持貨16年全屋新裝修從未入住竟然「冇人吼」？
周潤發1.6億山頂獨立屋求售4年無人問津再劈價 持貨16年全屋新裝修從未入住竟然「冇人吼」？
影視圈
10小時前
張偉文被急送院痛到咬手指爆粗：我唔得喇 方俊斥護老院受壓後才正視潰爛傷勢丨獨家
08:23
張偉文被急送院痛到咬手指爆粗：我唔得喇 方俊斥護老院受壓後才正視潰爛傷勢丨獨家
影視圈
12小時前