熊本地震｜清晨再發4.6級餘震 揭斷層帶位移30公里 恐引發更大強震

日本九州熊本縣28日發生的7.1級極淺層強烈地震，死傷人數持續增加，至今日清晨，當地再發生4.6級餘震，地震陰霾揮之不去。據日本政府地震調查委員會及多位權威地震專家緊急會商研判，今次強震主因是著名的「日奈久斷層帶」發生約30公里長的區段錯動，而且該斷層帶內仍有尚未破裂的區段，未來仍可能引發地震，部分地區甚至可能出現比今次更強烈的搖晃，呼籲民眾提高警惕。

日奈久斷層錯動30公里 國土地理院觀測地殼位移87厘米

周四早上8時最新消息，日媒NHK報道，熊本地震增至17死，6人心肺停止，1人下落不明。綜合日媒報道，28日的7.1級強震於當地時間下午4時27分左右發生，震源深度僅約16公里，宇城市及冰川町更觀測到日本最高等級的「震度7」劇烈搖晃。日本政府地震調查委員會29日下午召開臨時會議，結合衛星觀測、地震波形及周邊地殼變動資料進行分析，研判從熊本縣益城町向西南延伸至八代海的「日奈久斷層帶」，約有30公里長的區段發生了錯動。

國土地理院透過衛星定位系統（GPS）觀測發現，八代市「千丁」觀測點向東北移動約87厘米，顯示熊本周邊出現了大範圍且顯著的地殼變動。

全長約81公里的日奈久斷層帶，由北至南分為「高野－白旗區段」、「日奈久區段」及「八代海區段」。調查委員會研判，今次活動範圍可能涵蓋「高野－白旗區段」的一部分以及「日奈久區段」東北部。回顧2016年熊本地震，當時是由位於北側的布田川斷層帶布田川區段，以及日奈久斷層帶「高野－白旗區段」的一部分活動所引發。

專家警告：尚有未破裂區段 不排除爆發更強地震

由於兩次地震的震源區緊鄰，調查委員會主席小原一成表示，今次極可能是2016年地震後殘留未破裂的區域發生破裂。他強調，日奈久區段目前仍有尚未破裂的部分，最南側的八代海區段今次亦未發生錯動，未來這些區域仍可能破裂並引發地震，不能完全排除未來發生更大地震的可能性。

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京都大學防災研究所教授西村卓也指出，2016年熊本地震主要造成日奈久斷層北側破裂，但南側部分仍累積著應力，今次地震就是該區域發生錯動的結果。他提醒，除了日奈久斷層外，周邊其他斷層也可能受到影響，產生連動效應，甚至引發誘發性地震。

東北大學地震地質學教授遠田晉次及東京大學名譽教授平田直亦分析，今次7.1級強震僅屬於斷層的「部分破裂」，若全長約81公里的日奈久斷層帶整體同時活動，可能引發規模7.7至8級左右的巨大地震。

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針對外界關注的火山活動，西村教授評估今次震央位置較2016年偏南，現階段對阿蘇山、雲仙岳等火山造成重大影響的可能性不高，民眾不必過度恐慌，但相關單位仍會密切監測火山活動變化。

日本政府方面，內閣官房長官木原誠二表示，目前政府正持續確認人員傷亡、建築物損壞等相關資訊，並已要求各單位加強災害應變。

氣象廳說明，今次地震屬於內陸型地震，目前尚未觀測到明顯海嘯現象，當局正持續確認沿岸潮位變化，若評估安全將考慮解除海嘯注意報。惟氣象廳提醒，大型地震發生後短時間內往往容易出現規模相近的餘震，民眾應避免靠近可能倒塌的建築物、圍牆、招牌及大型家具，優先確保自身安全；在海嘯注意報尚未解除前，亦切勿靠近海岸或進入海中活動，以防範突發海浪風險。