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熊本7.1級地震︱日本氣象廳警告 未來一周或再有7級強震

即時國際
更新時間：18:11 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:11 2026-07-28 HKT

日本熊本縣今午發生7.1級地震，雖然已解除海嘯警報，暫未有傷亡報告，但地震造成嚴重破壞，許多建築物受損，消防方面消息指有民眾被埋。日本氣象廳指，是次地震的震央附近有2條斷層，不排除未來一周再次發生強度達7級的地震。

震央附近有2條斷層

日本氣象廳就熊本縣7.1級地震，於當地時間下午5點30分召開記者會，氣象廳人員指，今次震源深度僅約10公里，屬淺層地震，震源附近地震活動仍相當頻繁。氣象廳提醒，未來一周內、尤其是接下來2至3天，仍須留意可能發生最大震度7左右的地震。

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熊本7.1級地震後，日本氣象廳警告未來一周或有7級左右強震。
熊本7.1級地震後，日本氣象廳警告未來一周或有7級左右強震。
熊本7.1級地震後，日本氣象廳警告未來一周或有7級左右強震。
熊本7.1級地震後，日本氣象廳警告未來一周或有7級左右強震。
熊本7.1級地震後，日本氣象廳警告未來一周或有7級左右強震。
熊本7.1級地震後，日本氣象廳警告未來一周或有7級左右強震。

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氣象廳又指出，震央周邊分佈有布田川斷層帶及日奈久斷層帶。根據過去案例，這些活斷層可能會再次發生大規模地震。如真發生此情況，這些斷層的周邊地區，恐出現最大震度6強以上的劇烈搖晃，呼籲民眾提高警覺。
 
東京大學名譽教授、地震觀測學專家平田直表示，2016年熊本地震就是由日奈久斷層及鄰近的布田川斷層帶所引發，該區域本來就是發生大規模地震機率較高的地帶。平田提醒，大地震發生後不久，往往容易再出現同等程度的強烈搖晃，呼籲民眾遠離容易倒塌的物體，並確保自身安全。

 

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