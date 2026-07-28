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熊本7.1級地震︱一度發發海嘯警告熊本城圍牆倒冧 路裂房塌有民眾被埋︱有片

即時國際
更新時間：17:17 2026-07-28 HKT
發佈時間：17:17 2026-07-28 HKT

日本當地時間下午15時35分，熊本縣熊本宇城市冰川町發生7.1級地震。當局對有明・八代海發出海嘯預警，受威脅地區其中包括福岡、佐賀、長崎、熊本。大約4分鐘後，當局於宇城市再錄得4.5級極淺層地震。由於是次震感強烈，連內地上海及蘇州民眾都感到震感。

日本網民陸續分享地震一刻的影像，八代市則傳出橫跨球磨川的植柳橋人行道部分坍塌；有泊油路面被震至裂開拱起；長崎縣島原市也接連傳出眉山部分山體崩塌；有木建築民房倒塌，當地消防也指出，目前接獲通報有民眾疑似遭活埋，甚至有建築物發生火災。

由於地震威力強大，本県嘉島町Aeon Mall都有大規模倒塌情況。目前暫未知有無人受傷。

相關新聞：熊本7.1級地震︱上海網民稱震感明顯 蘇州頭暈民眾誤以為低血糖

受地影響，日本九州新幹線博多至鹿兒島中央站亦暫停服務。

地震發生後，有網民拍攝到熊本城有圍牆倒冧的情況。影片所見，圍牆石塊倒下時，揚起塵土。有大型超市在地震時貨物從高處倒下，影片見有民眾疑被壓傷，四周更有小孩疑受驚過度哭喊，有人亦走入貨堆救人，或視察有無其他人被埋，現場一片混亂。

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