沖繩警拘3中國籍男子 涉盜運4163隻陸寄居蟹
更新時間：18:40 2026-07-26 HKT
發佈時間：18:40 2026-07-26 HKT
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日本沖繩警方拘捕3名中國男子，涉嫌未經許可盜捉4163隻國家指定天然紀念物「陸寄居蟹」（オカヤドカリ），並企圖運出沖繩縣外。
擅自轉移捕捉俱屬違法
綜合日本媒體報道，沖繩警方23日以違反《文化財保護法》，拘捕3名中國籍男子，分別是20歲餐飲店員，25歲及29歲無業男。
3人涉嫌偷盜4163隻「陸寄居蟹」，將牠們放入六個紙箱，並在6月21日前往沖繩市便利店寄送，企圖寄離沖繩。
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便利店店員察覺紙箱有異報警，揭發事件。
當地警方透露，3名中國男子被捕後，其中2人否認犯案，指稱不知道紙箱裡面裝了什麼東西，另1人則表示他想之後再和警方說明。
日本將7種陸寄居蟹列為國家指定天然紀念物，未經許可轉移、捕捉都是違法的。
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