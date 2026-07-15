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4中國男赴日捉百隻瀕危地龜圖寄香港被捕 報道：有人曾在港藥廠工作

即時國際
更新時間：16:06 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:06 2026-07-15 HKT

日本海關去年10月破獲瀕危龜走私案，4名中國人涉嫌在沖繩非法獵捕百餘隻瀕危物種「日本地龜」（又稱琉球山龜），報稱是「餅乾」郵寄至香港。

其中20餘歲主犯「李文」（化名）近日在看守所接受當地傳媒受訪，坦言因金錢壓力而受同夥誘惑犯案。他透露，這種龜在黑市價錢可高達57萬日圓（約2.75萬港元）一隻，當時他「只想到錢」才犯案。

當局2025年10月公布檢獲數十隻活龜。 日本海關
當局2025年10月公布檢獲數十隻活龜。 日本海關

據日本海關2025年10月24日的公告，3名香港人涉將約70隻活龜寄往香港被捕。另有一名26歲中國籍男子在此前約一星期落網，涉嫌在西表島捕捉食蛇龜（黃緣盒龜）及非法持有35隻。

其中一名疑犯李文透露，他自小喜歡小動物，也曾養過烏龜。他在江蘇蘇州市某理科大學主修生物科技，專攻DNA研究，2022年畢業後在香港製藥廠工作，因工作與人命攸關，高壓環境下身心俱疲，做不到1年便辭職。

養龜同夥引誘下犯案

失業後他變成「躺平族」，因養龜興趣結識同夥。在對方的煽動與金錢誘惑下，他以身試法。

當局2025年10月公布檢獲數十隻活龜。 日本海關
當局2025年10月公布檢獲數十隻活龜。 日本海關

李文在那霸看守所接受《沖繩時報》訪問時凝重地懺悔說：「我當時腦裏只想到錢，完全沒注音意到周圍。我把烏龜當成發財工具，因此沒有會客觀審視自己。一旦開始犯罪就無法回頭，當時總覺得哪裏不對勁。」

妄想雜交配種發大財

他表示，因內地市場偏愛圓滾滾的龜殼，他甚至想過將日本地龜與同樣盜獵得來的「食蛇龜」（八重山黃緣盒龜）進行雜交，希望培育出兼具鮮豔色彩與圓潤外型的新品種，在黑市大撈一筆。

「食蛇龜」（八重山黃緣盒龜）。 日本文化廳
「食蛇龜」（八重山黃緣盒龜）。 日本文化廳

在法庭上，李文豎起左手3根手指立誓：「無論是在日本還是中國，我絕不會再犯法。我會嚴厲地告戒自己。」他獲判處緩刑後返回國，更更換電話切斷與同夥聯繫，目前一邊送外賣一邊積極找工作，希望重新做人。

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