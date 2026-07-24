Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普10%全球臨時關稅將到期　白宮：最快今日公布下一步措施

即時國際
更新時間：04:19 2026-07-24 HKT
發佈時間：04:19 2026-07-24 HKT

美國總統特朗普向全球貿易夥伴實施的10%臨時關稅措施，將於當地時間7月24日屆滿。白宮表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將於稍候公布下一步安排，外界關注華府會否推出新一輪關稅措施。有英國傳媒報道，特朗普政府正考慮根據《1974年貿易法》第301條調查結果，以涉及強迫勞動為由，向約60個國家徵收新一輪關稅，稅率介乎10%至12.5%。

稅率或介乎10%至12.5% 料涉強迫勞動商品調查

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）23日在例行記者會上，被問及10%全球臨時關稅即將屆滿時表示，美國貿易代表格里爾將於當日晚些時候公布下一步措施。萊維特說：「我不想搶在他前面透露細節，所以請大家之後繼續關注更多消息。」

她未有透露特朗普政府會否延長現行措施，抑或推出新的關稅制度。

最高法院裁定違法後　改推全球臨時關稅

特朗普政府早前推動「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）等大規模關稅措施，其後遭美國最高法院裁定違法，認為相關行政措施超越總統法定權限。

其後，特朗普政府改為向美國大部分貿易夥伴徵收10%的全球臨時關稅，以維持對外貿易壓力，而有關措施將於7月24日正式到期。

分析認為，特朗普政府如何處理臨時關稅，將影響未來數月美國對外貿易政策方向，以及全球供應鏈和金融市場表現。

格里爾：很快向數十國加徵新關稅

美國貿易代表格里爾本月21日曾表示，隨着臨時關稅即將到期，美國很快將向數十個國家加徵新的進口關稅。

他表示，美國法律禁止銷售涉及強迫勞動生產的商品，但許多其他國家沒有相關法例，即使有，也未有嚴格執行。格里爾說：「我們應該很快就會有一些行動。」

外界普遍認為，有關措施將成為特朗普政府重新調整全球關稅政策的重要一環。

英國傳媒同日報道，特朗普政府正考慮引用今年3月根據《1974年貿易法》第301條展開的調查結果，以涉嫌涉及強迫勞動供應鏈為由，向約60個國家實施新一輪關稅。

消息指，新關稅稅率介乎10%至12.5%，適用範圍將視乎各國在打擊強迫勞動產品方面的執法情況而定。

報道指，美國政府認為，部分國家未有有效阻止涉及強迫勞動的商品流入國際市場，因此有必要透過關稅措施施加壓力，促使相關國家改善執法。

自重返白宮以來，特朗普一直將關稅作為推動貿易政策的重要工具，除了針對中國貨品外，亦多次表示將重新檢視全球貿易安排，並要求各國在市場開放、知識產權保護及供應鏈安全等方面配合美國要求。

市場正密切關注格里爾稍後公布的新措施內容，若華府落實向數十個國家徵收新一輪關稅，勢將再次引發全球貿易摩擦，亦可能對國際供應鏈及企業成本帶來新一輪衝擊。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
12小時前
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
5小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
12小時前
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
影視圈
9小時前
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
影視圈
7小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
15小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
14小時前
KOL光頭Bob驚傳死訊惹網民質疑？曾破壞黃家駒墳墓、強吻炎明熹紙牌  去年涉發刀片信威嚇被捕
KOL光頭Bob驚傳死訊惹網民質疑？曾破壞黃家駒墳墓、強吻炎明熹紙牌  去年涉發刀片信威嚇被捕
影視圈
13小時前
郭羨妮14歲女兒近照顏值「有落差」惹熱議 暴風式成長幾乎跟媽媽平頭 初現少女健康身形
郭羨妮14歲女兒近照顏值「有落差」惹熱議 暴風式成長幾乎跟媽媽平頭 初現少女健康身形
影視圈
11小時前
Save Lily｜Danny入住收容所後健康轉差 面有傷痕疑自殘 非常父母：健康已受毀滅性影響
突發
5小時前