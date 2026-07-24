特朗普10%全球臨時關稅將到期　白宮：最快今日公布下一步措施

美國總統特朗普向全球貿易夥伴實施的10%臨時關稅措施，將於當地時間7月24日屆滿。白宮表示，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）將於稍候公布下一步安排，外界關注華府會否推出新一輪關稅措施。有英國傳媒報道，特朗普政府正考慮根據《1974年貿易法》第301條調查結果，以涉及強迫勞動為由，向約60個國家徵收新一輪關稅，稅率介乎10%至12.5%。

稅率或介乎10%至12.5% 料涉強迫勞動商品調查

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）23日在例行記者會上，被問及10%全球臨時關稅即將屆滿時表示，美國貿易代表格里爾將於當日晚些時候公布下一步措施。萊維特說：「我不想搶在他前面透露細節，所以請大家之後繼續關注更多消息。」

她未有透露特朗普政府會否延長現行措施，抑或推出新的關稅制度。

最高法院裁定違法後 改推全球臨時關稅

特朗普政府早前推動「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）等大規模關稅措施，其後遭美國最高法院裁定違法，認為相關行政措施超越總統法定權限。

其後，特朗普政府改為向美國大部分貿易夥伴徵收10%的全球臨時關稅，以維持對外貿易壓力，而有關措施將於7月24日正式到期。

分析認為，特朗普政府如何處理臨時關稅，將影響未來數月美國對外貿易政策方向，以及全球供應鏈和金融市場表現。

格里爾：很快向數十國加徵新關稅

美國貿易代表格里爾本月21日曾表示，隨着臨時關稅即將到期，美國很快將向數十個國家加徵新的進口關稅。

他表示，美國法律禁止銷售涉及強迫勞動生產的商品，但許多其他國家沒有相關法例，即使有，也未有嚴格執行。格里爾說：「我們應該很快就會有一些行動。」

外界普遍認為，有關措施將成為特朗普政府重新調整全球關稅政策的重要一環。

英國傳媒同日報道，特朗普政府正考慮引用今年3月根據《1974年貿易法》第301條展開的調查結果，以涉嫌涉及強迫勞動供應鏈為由，向約60個國家實施新一輪關稅。

消息指，新關稅稅率介乎10%至12.5%，適用範圍將視乎各國在打擊強迫勞動產品方面的執法情況而定。

報道指，美國政府認為，部分國家未有有效阻止涉及強迫勞動的商品流入國際市場，因此有必要透過關稅措施施加壓力，促使相關國家改善執法。

自重返白宮以來，特朗普一直將關稅作為推動貿易政策的重要工具，除了針對中國貨品外，亦多次表示將重新檢視全球貿易安排，並要求各國在市場開放、知識產權保護及供應鏈安全等方面配合美國要求。

市場正密切關注格里爾稍後公布的新措施內容，若華府落實向數十個國家徵收新一輪關稅，勢將再次引發全球貿易摩擦，亦可能對國際供應鏈及企業成本帶來新一輪衝擊。