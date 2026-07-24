美國新關稅名單曝光 中日韓等徵12.5%關稅 英國歐盟等15經濟體維持10%

美國總統特朗普的10%全球臨時關稅將於當地周四午夜屆滿，美國貿易代表署最新公布，以打擊全球供應鏈涉及強迫勞動產品為由，向60個主要貿易夥伴徵收10%或12.5%的新關稅。根據路透社等報道，其中中國、澳洲、日本、南韓、越南及新西蘭等經濟體將被徵收12.5%關稅；英國、加拿大、歐盟、墨西哥及巴基斯坦等15個經濟體則適用10%稅率。

取代臨時全球關稅 回應最高法院裁決

美國貿易代表署聲稱，今次關稅措施是根據《1974年貿易法》第301條（Section 301）調查結果作出，認定60個經濟體未有充分禁止及有效執行針對強迫勞動產品的進口禁令，對美國商業構成不公平競爭，因此決定實施新的附加關稅。

根據路透社報道的名單，英國、加拿大、歐盟、墨西哥、巴基斯坦、印尼、孟加拉、柬埔寨、厄瓜多爾、危地馬拉等15個經濟體，據美國貿易代表署指因已建立、部分建立，或承諾建立禁止強迫勞動產品進口制度，因此適用較低的10%關稅。

而中國、澳洲、日本、南韓、新西蘭、越南、尼日利亞、沙特阿拉伯、新加坡及其餘大部分受調查經濟體，則被列入12.5%稅率組別。

美國貿易代表格里爾在聲明中表示：「我們最重要的貿易夥伴未能解決使用強迫勞動生產的商品進口問題，這是不可接受的。」他補充說，「這給美國工人造成了不公平競爭」。

美國貿易代表署以打擊全球供應鏈涉及強迫勞動產品為由，向60個主要貿易夥伴徵收10%或12.5%的新關稅。路透社

今年2月，美國最高法院裁定特朗普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推出的大規模「對等關稅」違法，其後特朗普政府改為向全球大部分貿易夥伴徵收10%臨時關稅，有關措施於7月24日屆滿。

新的301條款關稅正式公布後，將接替即將失效的臨時關稅制度，成為特朗普政府新的全球貿易政策框架。

設大量豁免 汽車鋼鋁及稀土不受影響

美國貿易代表署同時公布多項豁免安排，以減低對美國企業及供應鏈的衝擊。

獲豁免產品包括已受《232條款》國家安全關稅規管的汽車、鋼鐵、鋁材及銅產品；符合《美墨加協定》（USMCA）原產地規則的加拿大及墨西哥貨品亦毋須繳納新關稅。

此外，76頁豁免清單涵蓋原油及石油產品、稀土及其他特種金屬、牛肉、咖啡、部分水果及蔬菜、藥品、有機化學品及飛機零件等，以避免影響美國能源、醫療及航空等重要產業。

美國亦提出紡織品特別機制，容許部分國家的紡織及成衣產品在指定配額內，以較低301關稅稅率進口美國。

歐盟批毫無理據 中方反對單邊關稅

新措施引起多國反彈。

歐盟委員會表示，美方關稅措施毫無理據，重申雙方去年已達成貿易協議，大部分歐盟貨品輸美關稅維持15%，希望美方履行協議。歐洲議會國際貿易委員會主席蘭格（Bernd Lange）更批評，美國調查結果「荒謬至極」，指出歐盟早已立法禁止強迫勞動產品進口，只是有關法例將於2027年底全面生效。

英國政府則表示，一直與美方保持密切溝通，並持續打擊強迫勞動，英美早前達成的市場准入安排仍然有效。加拿大總理卡尼（Mark Carney）亦表示，加拿大支持打擊強迫勞動，而大部分加拿大產品因豁免安排，不會受到新措施重大影響。

中國外交部則重申，堅決反對任何單邊關稅措施，強調中國不存在所謂「強迫勞動」問題，敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化。印度政府則表示，正與華府就301調查保持溝通。

國際商會（ICC）副秘書長Andrew Wilson表示，美國的新制度可能成為其他國家仿效的先例，令全球企業面對更大法律及合規風險。

他指出，只要有人提出涉及強迫勞動的指控，企業便可能需要自行證明整條供應鏈不存在相關問題，將大幅增加營運成本，而長達76頁的豁免清單亦反映美方同時顧慮食品及其他民生商品價格上升對通脹造成壓力。