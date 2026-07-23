自民黨選戰餘波︱秘書認與「AI抹黑」製片者開會 高市被質疑予假口供

日本首相高市早苗昨日（22日）就其競選團隊早前涉嫌製作並傳播抹黑對手的AI短片一事，向眾議院預算委員會提交涉事秘書的陳述書。陳述書中，內容對相關指控予以否認，觸發在野黨及輿論強烈批評。

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陳述書被批滿是「不知道」「不記得」

高市的秘書在陳述書中承認，去年秋季自民黨總裁選舉前，曾與被指製作影片的男子進行過一次短暫的線上會議，但否認曾要求對方製作或發佈詆毀其他候選人的內容。對於被指在眾議院選舉期間發送郵件委託製作抹黑影片並向對方致謝，該秘書在陳述書中回應稱：「未發現相關記錄，亦不記得有此情況。」

針對這份陳述書，日本前外務省官員孫崎享指出，秘書承認曾舉行線上會議，與高市此前在國會否認雙方存在關係的答辯互相矛盾，質疑高市涉嫌作虛假答辯。

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而前眾議員小澤一郎亦批評陳述書充斥著「不知道」、「不記得」等推脫之詞，反令疑點加深，認為有必要傳喚涉事秘書到國會作證。

今年5月以來，日媒《週刊文春》多次披露郵件及錄音等證據，指高市陣營在2025年自民黨總裁選舉及今年眾議院選舉期間，利用AI技術製作並傳播過千條誹謗其他候選人的影片。

高市雖於6月22日在國會上表示，會讓秘書於「近日」提交陳述書，但最終拖延一個月、直至臨近國會閉會時才提交，被外界質疑意在拖延應對、迴避追責。