印尼巨浪打翻觀光船 中國遊客：救生筏漏氣漂流5小時

印尼16日發生涉及中國遊客的海難，一艘木製觀光船不敵巨浪翻沉，船上44人中有36名遊客，當中有獲救中國遊客表示，事故後登上的救生筏漏氣，在水上漂流4、5個小時，有人受驚嘔吐。他們又不滿原本承諾全部賠償損失的船公司，現在返口僅願退還一半船費。

113噸木船遭2米浪擊沉

據「紫牛新聞」及《瀟湘晨報》等報道，翻沉的印尼113噸木製觀光船「阿瑪達·穆利亞」號（Armada Mulia）16日下午5時許，在西努沙登加拉省比馬縣外海，遭2米巨浪擊沉，船上有8名船員、36名遊客。



相關新聞：中國夫婦印尼浮潛 遭巨浪捲走溺亡影片曝光

印尼一艘載有中國遊客的觀光船日前被巨浪打翻。瀟湘晨報

印尼一艘載有中國遊客的觀光船日前被巨浪打翻。紫牛新聞

據獲救的劉小姐表示，她當時正於船上拍日落，突然船隻原地轉，之後傳出濃烈煙味，直至晚上7時45分，船上才廣播宣布緊急狀態，要所有人穿上救生衣。

回房取回護照及貴重物品，便在船員引導下登上救生筏，所有人分乘3艘救生筏及一艘機動木船逃生。

劉小姐指，當時在漆黑海面上漂流了4、5個小時，風浪極大，救生筏甚至開始漏氣，頂棚支架塌陷，「人們受到驚嚇，有人嚇到嘔吐，兩小時後頂棚後面都漏氣扁了。」

船公司反口拒承擔乘客損失

直至深夜，有其他船隻經過，才將所有人救上甲板，翌日由當地的海事船接回岸。

劉女士指，船上尚有一名中國母親帶著3名孩子。她不滿，船公司事故後曾承諾會賠償遊客所有損失，但事後又反悔，只願退回船費的一半。

劉女士指，自己的行李及貴重物品已沉入海，損失約一萬人民幣。她已訂22日的機票回國，部份外國遊客準備聯絡律師聯合維權。