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中國夫婦印尼浮潛 遭巨浪捲走溺亡影片曝光

即時中國
更新時間：10:50 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:50 2026-07-17 HKT

印尼著名浮潛勝地科莫多國家公園附近發生遊客溺斃事件。事發於周三（15日），死者為一對中國夫婦。

《新京報》報道，其中一人被救援人員發現並送醫後被宣布死亡。聯合搜救隊隨後在附近海域發現第二名遇難者遺體。調查人員表示，這對夫婦在浮潛時遭遇巨浪被捲走。印尼警方稱，二人下水時「未穿救生衣也無人監管」。目前，印尼警方仍在調查此事。

內地極目新聞昨日（16日）報道，正在印尼旅遊的劉女士（化姓）目擊此事，她表示，事發當日（15日）下午，夫婦中的女方先被救援人員發現救上岸，大概搶救了十多分鐘後送醫，現場未見到男方。

另一位目擊者表示，大概4時許多，男方才被救援人員發現。據他了解，兩人均已遇難。

一位體驗過科莫多浮潛的網友表示，因為浮潛所在的水位通常比較淺，所以有些人可能會忽視穿救生衣和腳蹼，但實際上科莫多海況複雜，暗流很多，不穿救生衣存在很大的風險。

來自廣東的游客唐女士去年曾在科莫多浮潛。她指出，當地潛水業缺乏統一管理，不少向導及游客的安全意識也較為淡薄。

唐女士指出，在同一片浮潛區域，會有非常多的船家載客下水，通常2名本地向導帶10來個游客，這裡海水很深，浪也大，對於水性不好的人來講，加上語言不通，經常會與自己的向導「失聯」
 

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