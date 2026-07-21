英國首相｜上任首日大換閣 賀理安爆冷任財相 一文掌握貝安德施政思路
發佈時間：06:44 2026-07-21 HKT
有「北方王」（King of the North）之稱的貝安德（Andy Burnham）周一（20日）正式接替施紀賢（Keir Starmer）出任英國首相，成為英國自2016年脫歐公投以來第7位首相。他上任首日隨即大幅改組內閣，撤換多名施紀賢親信，並以「重新校正英國」（rewire Britain）為施政主軸，承諾改善生活成本危機、推動地方分權、重建公共服務，以及結束英國多年來政治動盪。
賀理安爆冷任財相 文立彬掌外交
在唐寧街10號首相府發表就職演說時，貝安德坦言，自己是過去10年間第7位首相，英國人民早已厭倦政局更迭。他表示：「我們要讓政治重新運作，而且運作得更好。」他啟動所謂的施政「熔斷機制」，全面革新舊政，將制定未來10年發展藍圖，讓國民重新看見希望，並將首先推出紓緩生活成本措施，以及投入3.4億英鎊解決露宿者問題，部分用作修建1200個住宅單位，並援助3000名弱勢人士。
貝安德上任後旋即公布新內閣名單，其中最令人意外的是由前國防大臣賀理安（John Healey）接替李韻晴（Rachel Reeves）出任財政大臣。
賀理安上月因不滿施紀賢拒絕承諾2035年前將國防開支提升至本地生產總值（GDP）3%，憤而辭去國防大臣職務，如今獲貝安德委以掌管財政重任，被視為新政府向市場釋出穩定訊號。
外界原先普遍預料內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）或能源安全大臣文立彬（Ed Miliband）有望出任財相，但最終兩人分別留任內政大臣及轉任外相。
兩名曾捲醜聞前官員 獲邀重返內閣
此外，前衛生大臣施卓添（Wes Streeting）轉任國防大臣，曾捲買樓避稅醜聞的韋雅蘭重返前職任房屋大臣。而前年因虛報遺失公務手機，被法院判斯詐罪成而辭任運輸大臣的賀樂怡（Louise Haigh），亦重返內閣，出任「第一大臣、蘭開斯特公爵領地事務大臣兼內閣辦公室大臣」。
卸任財相的李韻晴在社交平台表示，衷心祝願貝安德及其團隊施政順利，並承諾會繼續支持工黨政府推動改革。
其他已確認不再留任的施紀賢舊部，還包括原副首相兼外相林德偉（David Lammy）等人。
貝安德新內閣主要成員名單：
|職位
|人選
|首相
|貝安德（Andy Burnham）
|財政大臣
|賀理安（John Healey）
|外交大臣
|文立彬（Ed Miliband）
|內政大臣
|馬曼婷（Shabana Mahmood）
|國防大臣
|施卓添（Wes Streeting）
|房屋大臣
|韋雅蘭（Angela Rayner）
|第一國務大臣兼內閣辦公室大臣
|賀樂怡（Louise Haigh）
|衞生大臣
|顧綺雯（Yvette Cooper）
|教育大臣
|布樂詩（Lucy Powell）
|商業及貿易大臣
|韋諾韜（Jonathan Reynolds）
|就業及工作保障大臣
|麥法德（Pat McFadden）
|文化、媒體及體育大臣
|藍蓮詩（Lisa Nandy）
工人階級出身 從市長走進唐寧街
1970年出生的貝安德，在英格蘭西北部柴郡長大，父親是英國電信工程師，母親是診所接待員，均為工黨支持者。
14歲時，他受描寫利物浦失業工人的BBC劇集《Boys from the Blackstuff》啟發加入工黨，自此立志從政。
他在劍橋大學修讀英語，畢業後曾任記者。20歲出頭時，他首次踏入政壇，擔任時任達利奇與西諾伍德選區（Dulwich and West Norwood）國會議員蔣黛思（Tessa Jowell）的研究員——蔣黛思其後在貝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）政府中出任內閣大臣。
靠著這份背景，貝安德其後擔任文化大臣冼敏治（Chris Smith）特別顧問，2001年當選國會議員，再其後歷任財政部首席秘書、文化大臣及衞生大臣，在貝理雅及白高敦兩屆政府累積豐富從政經驗。
貝安德用了20年時間在倫敦逐步爬上工黨黨內的階梯，他曾兩度競逐工黨黨魁，先後敗給文立彬及郝爾彬（Jeremy Corbyn），直至2017年轉戰地方政治，當選首任大曼徹斯特市長，並兩度成功連任。
疫情期間一戰成名 獲封「北方之王」
真正令貝安德全國知名，是新冠疫情期間與保守黨政府的公開對抗。
2020年，約翰遜政府要求大曼徹斯特進一步封城，但拒絕提供足夠財政援助。貝安德公開批評中央政府「輕視英格蘭北部」，堅持為居民爭取補助，最終令他人氣急升，更獲傳媒冠以「北方之王」稱號。
在市長任內，他亦推動「蜜蜂網絡」（Bee Network），將巴士重新收歸公營，整合巴士、電車及單車系統，令大曼徹斯特成為倫敦以外首個重新公營巴士服務的地區。
此外，他又在曼徹斯特大興土木，於廢棄的工業用地上興建高樓，為這個昔日工業革命發源地、英國製造業重鎮帶來新氣象。正正因為他改革曼徹斯特的成功口碑，令外界對他寄予厚望。
施政理念中間偏左 主張政府重新發揮角色
施政理念方面，貝安德一直強調自己反對1980年代戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）推動的新自由主義政策，認為私有化及去工業化令英格蘭北部元氣大傷。
他主張政府重新介入公共服務，支持供水及能源公司由政府加強控制，並推動地方分權，把更多權力及財政資源由倫敦下放地方政府。
他亦承諾增加公共房屋供應、改善醫療及交通服務、改革教育體制助更多年輕人就業，以及終結露宿者問題，希望建立一個「人人都有機會向上流動」的英國。
貝安德早前當選工黨黨魁，鐵定接任首相時，曾公開表示會將「曼徹斯特模式」複製至全國範圍，利用公共和私人投資刺激經濟增長。
面對財赤與改革黨雙重壓力
不過，貝安德甫上任即面臨巨大挑戰。
英國目前經濟增長疲弱、公共財政緊絀，工黨又承諾不會大幅加稅或增加借貸，令新政府施政空間受到限制。同時，右翼改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）民望持續上升，對工黨構成壓力。
外交方面，由於他過往談論甚少，故目前外界仍在觀察之中。不過分析普遍認為，貝安德將大致延續施紀賢政府路線，包括維持對烏克蘭的支持、尋求改善英歐關係，同時繼續維持英美特殊關係，但在內政上則會更積極推動地方分權、公共投資及社會福利改革。