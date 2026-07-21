英國首相｜上任首日大換閣 賀理安爆冷任財相 一文掌握貝安德施政思路

有「北方王」（King of the North）之稱的貝安德（Andy Burnham）周一（20日）正式接替施紀賢（Keir Starmer）出任英國首相，成為英國自2016年脫歐公投以來第7位首相。他上任首日隨即大幅改組內閣，撤換多名施紀賢親信，並以「重新校正英國」（rewire Britain）為施政主軸，承諾改善生活成本危機、推動地方分權、重建公共服務，以及結束英國多年來政治動盪。

賀理安爆冷任財相 文立彬掌外交

在唐寧街10號首相府發表就職演說時，貝安德坦言，自己是過去10年間第7位首相，英國人民早已厭倦政局更迭。他表示：「我們要讓政治重新運作，而且運作得更好。」他啟動所謂的施政「熔斷機制」，全面革新舊政，將制定未來10年發展藍圖，讓國民重新看見希望，並將首先推出紓緩生活成本措施，以及投入3.4億英鎊解決露宿者問題，部分用作修建1200個住宅單位，並援助3000名弱勢人士。

貝安德上任後旋即公布新內閣名單，其中最令人意外的是由前國防大臣賀理安（John Healey）接替李韻晴（Rachel Reeves）出任財政大臣。

賀理安上月因不滿施紀賢拒絕承諾2035年前將國防開支提升至本地生產總值（GDP）3%，憤而辭去國防大臣職務，如今獲貝安德委以掌管財政重任，被視為新政府向市場釋出穩定訊號。

外界原先普遍預料內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）或能源安全大臣文立彬（Ed Miliband）有望出任財相，但最終兩人分別留任內政大臣及轉任外相。

兩名曾捲醜聞前官員 獲邀重返內閣

此外，前衛生大臣施卓添（Wes Streeting）轉任國防大臣，曾捲買樓避稅醜聞的韋雅蘭重返前職任房屋大臣。而前年因虛報遺失公務手機，被法院判斯詐罪成而辭任運輸大臣的賀樂怡（Louise Haigh），亦重返內閣，出任「第一大臣、蘭開斯特公爵領地事務大臣兼內閣辦公室大臣」。

卸任財相的李韻晴在社交平台表示，衷心祝願貝安德及其團隊施政順利，並承諾會繼續支持工黨政府推動改革。

其他已確認不再留任的施紀賢舊部，還包括原副首相兼外相林德偉（David Lammy）等人。

貝安德新內閣主要成員名單：

職位 人選 首相 貝安德（Andy Burnham） 財政大臣 賀理安（John Healey） 外交大臣 文立彬（Ed Miliband） 內政大臣 馬曼婷（Shabana Mahmood） 國防大臣 施卓添（Wes Streeting） 房屋大臣 韋雅蘭（Angela Rayner） 第一國務大臣兼內閣辦公室大臣 賀樂怡（Louise Haigh） 衞生大臣 顧綺雯（Yvette Cooper） 教育大臣 布樂詩（Lucy Powell） 商業及貿易大臣 韋諾韜（Jonathan Reynolds） 就業及工作保障大臣 麥法德（Pat McFadden） 文化、媒體及體育大臣 藍蓮詩（Lisa Nandy）

工人階級出身 從市長走進唐寧街

1970年出生的貝安德，在英格蘭西北部柴郡長大，父親是英國電信工程師，母親是診所接待員，均為工黨支持者。

14歲時，他受描寫利物浦失業工人的BBC劇集《Boys from the Blackstuff》啟發加入工黨，自此立志從政。

他在劍橋大學修讀英語，畢業後曾任記者。 20歲出頭時，他首次踏入政壇，擔任時任達利奇與西諾伍德選區（Dulwich and West Norwood）國會議員蔣黛思（Tessa Jowell）的研究員——蔣黛思其後在貝理雅（Tony Blair）及白高敦（Gordon Brown）政府中出任內閣大臣。

靠著這份背景，貝安德其後擔任文化大臣冼敏治（Chris Smith）特別顧問，2001年當選國會議員，再其後歷任財政部首席秘書、文化大臣及衞生大臣，在貝理雅及白高敦兩屆政府累積豐富從政經驗。

貝安德用了20年時間在倫敦逐步爬上工黨黨內的階梯，他曾兩度競逐工黨黨魁，先後敗給文立彬及郝爾彬（Jeremy Corbyn），直至2017年轉戰地方政治，當選首任大曼徹斯特市長，並兩度成功連任。

疫情期間一戰成名 獲封「北方之王」

真正令貝安德全國知名，是新冠疫情期間與保守黨政府的公開對抗。

2020年，約翰遜政府要求大曼徹斯特進一步封城，但拒絕提供足夠財政援助。貝安德公開批評中央政府「輕視英格蘭北部」，堅持為居民爭取補助，最終令他人氣急升，更獲傳媒冠以「北方之王」稱號。

在市長任內，他亦推動「蜜蜂網絡」（Bee Network），將巴士重新收歸公營，整合巴士、電車及單車系統，令大曼徹斯特成為倫敦以外首個重新公營巴士服務的地區。

此外，他又在曼徹斯特大興土木，於廢棄的工業用地上興建高樓，為這個昔日工業革命發源地、英國製造業重鎮帶來新氣象。正正因為他改革曼徹斯特的成功口碑，令外界對他寄予厚望。

施政理念中間偏左 主張政府重新發揮角色

施政理念方面，貝安德一直強調自己反對1980年代戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）推動的新自由主義政策，認為私有化及去工業化令英格蘭北部元氣大傷。

他主張政府重新介入公共服務，支持供水及能源公司由政府加強控制，並推動地方分權，把更多權力及財政資源由倫敦下放地方政府。

他亦承諾增加公共房屋供應、改善醫療及交通服務、改革教育體制助更多年輕人就業，以及終結露宿者問題，希望建立一個「人人都有機會向上流動」的英國。

貝安德早前當選工黨黨魁，鐵定接任首相時，曾公開表示會將「曼徹斯特模式」複製至全國範圍，利用公共和私人投資刺激經濟增長。

面對財赤與改革黨雙重壓力

不過，貝安德甫上任即面臨巨大挑戰。

英國目前經濟增長疲弱、公共財政緊絀，工黨又承諾不會大幅加稅或增加借貸，令新政府施政空間受到限制。同時，右翼改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）民望持續上升，對工黨構成壓力。

外交方面，由於他過往談論甚少，故目前外界仍在觀察之中。不過分析普遍認為，貝安德將大致延續施紀賢政府路線，包括維持對烏克蘭的支持、尋求改善英歐關係，同時繼續維持英美特殊關係，但在內政上則會更積極推動地方分權、公共投資及社會福利改革。