中東局勢｜胡塞武裝宣布對沙特實施海上封鎖 恐衝擊紅海航運及全球能源供應

與伊朗結盟的也門胡塞武裝（Houthis）周一（20日）宣布，即日起對沙特阿拉伯實施海上封鎖，禁止與沙特有關的海上航運，令持續升溫的中東局勢再度惡化，外界憂慮紅海航運及全球能源供應將進一步受到衝擊。

胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）透過電視講話宣布，組織基於「以眼還眼」原則，正式對沙特實施海上禁運措施，並強調聲明發表後即時生效。

胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）表示，基於「以眼還眼」原則，對沙特實施海上禁運措施。美聯社資料圖片

路透社報道，胡塞武裝表示，這項海上封鎖是為了回應沙特多年來對也門的軍事行動及封鎖政策，形容沙特過去近12年持續對也門人民實施「不公及壓迫性的圍困」，「掠奪我們的資源，並透過海、陸、空全面封鎖我們的港口與機場」，因此決定採取報復行動。

胡塞武裝上周已指控沙特空襲其控制下的一座機場，其後向沙特發射導彈及無人機，打破雙方自2022年非正式停火以來維持約4年的相對平靜局面。今次宣布海上封鎖，亦是胡塞武裝自停火後首次再度大幅升級對沙特的軍事行動。

分析指出，若胡塞武裝嘗試在曼德海峽（Bab el-Mandeb）攔截與沙特有關船隻，將直接威脅全球最重要的航運通道之一。曼德海峽連接紅海與亞丁灣，約12%的全球海上貿易及大量石油運輸均需途經該航道，一旦航運受阻，勢將推高運輸成本及國際油價。

路透社指出，胡塞武裝最新行動亦意味中東衝突進一步擴大，除了伊朗與美國持續對峙外，沙特亦再度被捲入地區危機，全球能源供應及國際貿易面臨更大不確定性。