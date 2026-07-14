伊朗局勢︱沙特空襲薩那機場攔截伊朗客機 胡塞武裝報復扣押紅十字國際委員會飛機及機長

中東局勢再度急劇升溫，據外電報道，沙特阿拉伯軍方於周一（13日）罕有地向由也門胡塞武裝（Houthis）控制的首都薩那國際機場發動猛烈空襲，企圖強行阻止一架來自伊朗的飛機降落，薩那市內多處傳出巨大爆炸聲。對此，胡塞武裝隨即展開強烈報復，不僅揚言要沙特對是次襲擊承擔嚴重後果，更於同日在薩那機場扣押了一架隸屬紅十字國際委員會的飛機，並將機長及副機長非法拘留，令國際人道救援組織無辜捲入戰火。

戰機越境爆連環轟鳴 伊朗客機被迫轉飛荷台達

《耶路撒冷郵報》引述也門媒體昨日下午的報道指出，得到海灣國家支持的沙特阿拉伯空軍，昨日突然出動多架戰機越境進入也門領空，並向胡塞武裝控制的薩那國際機場跑道實施精準空襲。據悉，沙特此舉性質極為罕見，主要目的是為了切斷胡塞武裝與德黑蘭的實質聯繫，並強行阻止一架即將在薩那降落的伊朗飛機。

沙特阿拉伯空軍昨日向薩那國際機場跑道實施空襲，現場冒出濃煙。路透社

沙特阿拉伯空軍昨日向薩那國際機場跑道實施空襲，現場冒出濃煙。路透社

當地薩那居民事後向傳媒聲稱，空襲發生時，市內上空傳出戰機猛烈飛越的轟鳴聲，隨後機場方向便接連傳出數次震耳欲聾的空襲爆炸聲。雖然沙特成功炸毀薩那機場跑道，但由伊朗革命衛隊（IRGC）營運的法斯通訊社同日隨後證實，該架遭到沙特攔截的伊朗客機最終化險為夷，並已成功改道降落於胡塞武裝控制的另一個重要據點——也門荷台達國際機場。

面對沙特的越境空襲，胡塞武裝發言人昨日發表嚴正聲明，強烈指責沙特阿拉伯對薩那國際機場的行徑，並發出強硬警告，直言沙特將必須對是次軍事襲擊所引發的一切報復後果承擔全責。與此同時，胡塞武裝立刻採取實質報復舉措，也門新聞部長同日證實，胡塞武裝已在薩那國際機場內強行扣押了一架紅十字國際委員會的飛機，並將該機的機長和副機長雙雙扣留在機場內作為談判籌碼，引發國際人道機構的高度關注。

另一方面，得到國際社會普遍承認的也門合法政府則對局勢表示極度憂慮。也門國防部發表嚴厲聲明，公開警告稱政府軍的「耐心已經耗盡」，強調將對伊朗和胡塞武裝任何非法侵犯也門領空的行為作出對等的強烈回應。也門國防部發言人更表示：「也門武裝部隊已聲明，他們屬於也門人民，尤其屬於也門人民。」報道指，也門局勢目前仍處於實質分裂狀態，首都薩那目前由胡塞武裝控制，而得到沙特阿拉伯和其他海灣國家支持的也門合法政府，則被迫在南部城市亞丁（Aden）維持運作，是次衝突預料將令中東地緣政治危機進一步惡化。