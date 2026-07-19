美企擬用衛星照亮大地計劃獲批 隨時隨地黑夜變白晝

未來，地球的自然日夜規律或將被打破，部分地區有望在日落後隨時獲得陽光照射。近日，美國聯邦通訊委員會（FCC）已正式批准加州初創企業Reflect Orbital推進其首個「太空反射鏡」示範計畫。

該公司以「太陽光供應商」自居，計畫將一枚名為「Eärendil-1」的衛星發射至近地軌道，以測試將陽光直接反射回地球表面的技術可行性。據澳洲廣播公司（ABC）報道，按照公司的設想，這枚衛星將搭載四面長約18米的超薄鍍鋁薄膜反射鏡，並在距離地面約625公里的低地球軌道上運行。

在初期測試階段，首顆試驗衛星預計只能在地表投射出一道約5公里寬、亮度較弱且不斷移動的光斑，目標是在特定區域內營造持續數分鐘的照明效果。儘管初期成效有限，Reflect Orbital表示，此項技術未來可廣泛應用於建築工地照明、夜間搜救任務，甚至能為太陽能發電廠延長有效日照時間，從而大幅提升發電效率。

長遠而言，該公司期盼最終能部署多達五萬顆同類衛星，藉此向太陽能發電廠、城市管理者或大型活動主辦方提供定制的太空照明服務，開創一套全新的商業模式。屆時，指定地區將可在日落前後獲得更強烈的光照，最長可持續約一小時。不過，受限於軌道與太陽照射角度的物理限制，這類衛星主要只能在黃昏與黎明前後發揮作用，目前仍無法在大部分的深夜時段提供持續照明。