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美媒：美軍密謀派101空降師突襲古巴 或不複製「生擒馬杜羅」模式

即時國際
更新時間：14:10 2026-07-16 HKT
發佈時間：14:10 2026-07-16 HKT

數周的停火協議宣告破裂，美伊戰火再度重燃！然而，有美媒近日爆出，五角大廈早已悄悄將目光投向了另一個離美國本土更近的衝突引爆點——古巴。根據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）近日引述多位官員透露，美軍在最近幾周，已經評估了一系列針對古巴採取行動的潛在方案。

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上月底已舉行作戰簡報會

其中一個計劃，是由陸軍動用數千兵力進行空中突擊，並預計由全美唯一受過此類訓練的「第101空降師」執行。官員指出，美軍在上個月底已經舉行了一次「作戰概念」簡報會，討論了針對特定任務的早期軍事規劃方案。這類簡報是國防部與各戰區司令部的例行工作，用以應對各種突發狀況，評估任務目標、所需兵力、行動順序、後勤考量及相關風險。

不過，這些要求匿名的官員向《CBS News》強調，這些簡報並不代表特朗普或五角大廈已經決定要發動軍事行動。

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美軍面臨「雙線作戰」?

然而，對古巴採取任何軍事行動都將使五角大廈面臨棘手難題。因為美軍目前大部分的注意力，以及部分最關鍵的進攻性軍事資源，都已被牽制在重開戰火的中東地區。受訪官員坦言，短期之內，美軍實際上不太可能將戰略焦點轉移至古巴。

CIA局長3月密訪哈瓦那「軟硬兼施」

雖然根據美方在2026年3月的情報評估認為，古巴本身並非獨立的軍事威脅。但中情局（CIA）局長拉特克里夫於5月密訪哈瓦那時，採取了「胡蘿蔔與大棒」的雙軌施壓。

他一方面承諾，若古巴改革將擴大經濟合作；另一方面卻刻意帶上一名曾參與今年1月「逮捕委內瑞拉總統馬杜羅」、甚至曾在委國殺過古巴人的美軍特種兵隨行，施壓意味濃厚。

而在此次訪問幾天後，美司法部隨即起訴95歲的前古巴領袖勞爾．卡斯特羅（Raúl Castro）等六人，罪名涉及1996年擊落兩架美國民用飛機的事件。

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這宗起訴引發了外界猜測，懷疑美方可能對其實施類似「逮捕馬杜羅」的海外抓捕行動。不過消息人士透露，美方更傾向於施壓卡斯特羅家族自願流亡，且特朗普政府代表已與其家族後代「小勞爾（Raulito）」展開接觸。
 

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