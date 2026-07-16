涉網上揚言暗殺改革黨法拉奇 倫敦警方拘一名男子

一名英國男子涉嫌在社交平台發送恐怖死亡恐嚇，威脅將開槍射殺英國改革黨（Reform UK）領導人法拉奇（Nigel Farage），遭倫敦警察局拘捕。據報，涉案男子在今年5月英國地方選舉結束後，向法拉奇發送特定信息，揚言一旦法拉奇勝選，將會直接向其「頭部開槍」。倫敦警方已正式介入扣查其電腦及手機，法拉奇則批評警方過往對網絡人身安全威脅長年採取姑息態度

地方選舉後發死亡恐嚇 疑犯揚言勝選即下手

綜合《每日電訊報》等外電報道，這起政治恐嚇案發生於今年5月英國地方選舉落幕後。涉案男子在社交平台推特（現稱X）等渠道，公然向改革黨領導人法拉奇發送具攻擊性的威脅字眼，表示如果法拉奇在選舉中獲勝，將會毫不猶豫地面對面朝對方的頭部開槍。不僅如此，該名男子其後更變本加厲，在法拉奇親自發布有關改革黨選舉成績的公開帖文下方，再次留言作出類似的槍殺威脅，行徑猖獗。

倫敦警察局接報後高度重視，於當地星期二採取行動，以涉嫌發送惡意威脅信息為由，在寓所將該名涉事男子拘捕並即時帶回警署問話。該男子隨後獲准保釋候查。警方發言人強調，案件目前仍處於調查階段，技術人員正對涉案男子所使用的手機、電腦等電子通訊設備進行深度法證檢查，以搜集更多犯罪證據。

法拉奇斥警方長期姑息 稱首次因網上恐嚇主動拉人

對於是次倫敦警方迅速破案，當事人法拉奇坦言感到「罕見」。他向傳媒透露，這是近年來英國警方首次針對他個人在社交平台所遭受的暴力威脅，採取主動的拘捕與執法行動。

法拉奇指，近年隨著政治立場激化，他在網絡上曾無數次遭遇類似的恐怖死亡恐嚇與人身安全威脅，自己亦曾多次正式向警方報案求助。然而，過往英國警方態度消極，多次以有關言論「未達到刑事立案標準」或屬於言論自由範疇為由不予理會，令他長期暴露於安全風險之中。外界分析指，隨著近年西方政要接連遭遇實質遇襲事件，英國警方是次高調捕人，反映執法部門已開始收緊對政治暴力言論的容忍度。