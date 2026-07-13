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歐洲熱浪 | 巴黎南郊楓丹白露森林大火 主要高速公路與高鐵嚴重受阻

即時國際
更新時間：09:18 2026-07-13 HKT
發佈時間：09:18 2026-07-13 HKT

法國巴黎南郊著名的楓丹白露（Fontainebleau）森林周日爆發大規模山火，火勢迅速蔓延。適逢暑假旅遊旺季與高溫熱浪襲擊，大火不僅造成主要高速公路與高鐵部分中斷，當局更首度從南部調派消防飛機北上撲火。

法國官方形容這場山火極具侵略性，且規模異常巨大，在巴黎東南約60公里的楓丹白露森林燃燒，火勢在周日傍晚迅速蔓延，截至深夜已燒毀超過800公頃的林地，且火勢仍持續擴大。內政部長努涅斯周一將到訪楓丹白露視察災情。

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楓丹白露森林大火迅速蔓延。法新社
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法國官方形容這場山火極具侵略性，且規模異常巨大。路透社
法國官方形容這場山火極具侵略性，且規模異常巨大。路透社
這場山火已燒毀超過800公頃的林地。路透社
這場山火已燒毀超過800公頃的林地。路透社
受山火影響，主要高速公路交通嚴重受阻。法新社
受山火影響，主要高速公路交通嚴重受阻。法新社

內政部長到場視察

當地過去曾是皇家狩獵場，如今則是遍布寧靜村莊的著名景區。鄰近的瓦杜埃（Vaudoue）村莊已有約15棟民宅緊急撤離，約400名消防員正全力防堵火勢波及其他城鎮。

這場山火正值法國7月14日國慶日前夕及夏季旅遊旺季，導致法國南北交通動脈A6高速公路部分路段被迫關閉，導致公路交通嚴重受阻，連接法國東南部的法國高鐵（TGV）也受到波及。

法國國家消防員聯合會調派滅火飛機前來巴黎地區支援救災。除了2架消防飛機外，當局也派出2架消防直升機與一架觀測機協助灌救。

里昴車站列車延誤6小時

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，受到大火與鐵路中斷影響，巴黎里昂車站（Gare de Lyon）出發與抵達的列車出現嚴重延誤，周日晚更面臨最長達6小時的延誤。

巴黎地區及法國大部分地區目前正遭受自5月以來的第3波熱浪襲擊，已迫使法國當局關閉了境內3座核電廠。

3座核電站關閉

由於必須遵守環境保護標準，戈爾費什核電站、東南部比熱核電站以及東北部、靠近比利時邊境的紹茲核電站各有一座反應堆周日停止發電。另有7座反應堆下調運行功率。

法國氣象局已將本土96個省中的37個省列入紅色高溫警戒範圍，覆蓋法國西部和中部大部分地區，並延伸至西南部。約有2600萬法國人受到影響，其中包括整個巴黎大區。

環法單車賽縮短賽程

其中西南部朗德省內陸地區錄得42.3度高溫，西南部桑特市亦達41.8度。

極端高溫也影響環法單車賽，周日的賽段在馬勒莫爾和於塞爾之間舉行。這2座城市均位於科雷茲省，當地氣溫逼近40度。主辦方因此將賽程縮短30公里。

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