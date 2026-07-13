特朗普稱霍爾木茲海峽恢復商業通航 美軍稱已準備確保航行自由

美國總統特朗普周日接受媒體採訪時表示，霍爾木茲海峽目前「保持暢通」，並將近期美伊互相攻擊的責任歸咎於伊朗。

特朗普當天在接受美國全國廣播公司（NBC）節目《Meet the Press》訪問時說，霍爾木茲海峽「是開放的」。他指責伊朗違反承諾，稱伊朗此前同意一項協議，但「不到一小時後便發動襲擊」。

美軍中央司令部其後在社交媒體上表示，霍爾木茲海峽通行仍在繼續，美軍部隊已「部署並做好準備」，以確保航行自由。

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伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍12日宣布，由於外國勢力干預導致地區局勢不安全，霍爾木茲海峽即日起關閉，直至另行通知及美國停止干涉該地區為止。伊朗方面表示，一艘船隻因未經批准改變航線並關閉相關系統，在收到警告後仍未修正航向，因此遭到攔截。

美軍中央司令部此前表示，美軍已對伊朗發動新一輪打擊。伊朗隨後亦對美國在中東地區目標發動報復性行動，令霍爾木茲海峽這一全球重要能源運輸通道的安全形勢受到關注。