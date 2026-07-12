美伊戰爭 | 伊朗報復美軍空襲 發射導彈襲波斯灣鄰國

中東戰火再燃。伊朗周日（12日）向波斯灣鄰國發射導彈和出動無人機，以回應美國發動的新一輪空襲。據法新社和當地媒體報道，卡塔爾、阿聯酋和巴林均聽到警報聲和爆炸聲。

伊朗媒體報道稱，美國空襲後，伊朗阿巴斯港、錫里克、賈斯克、格什姆島以及與伊拉克接壤的胡齊斯坦省均發生爆炸。



相關新聞：美伊戰爭 | 特朗普：千枚導彈已瞄準 若遭暗殺 將大舉炸伊朗

法新社和路透社較早前綜合報道，美軍中央司令部發布聲明指出，在「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）公然攻擊一艘行經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）、懸掛塞浦路斯國旗的貨輪」之後，美方已對伊朗展開本週第3輪的空襲行動。

數小時後，巴林響起空襲警報。阿聯酋和卡塔爾說，他們已攔截來襲導彈，多哈方面稱有三人受傷。

伊朗再次關閉霍爾木茲海峽

相關新聞：伊朗局勢｜穆傑塔巴發表書面聲明：為哈梅內伊復仇是國家義務

美國總統特朗普周五在社交平台重申，臨時停火協議已經「結束」，但美方仍會參與談判，尋求永久結束戰爭。官員透露，特朗普只給予美方談判代表有限時間與伊朗達成協議；若談判破裂，總統仍有多種應對選項。

伊朗新最高領導人穆傑塔巴・哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）在父親葬禮後首度發表聲明，誓言要為父親遇刺報仇。美國總統特朗普則警告，美國已準備好發射更多導彈。