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不滿新書質疑高齡健康 特朗普反擊：我體檢完美認知測試打滿分

即時國際
更新時間：14:25 2026-07-13 HKT
發佈時間：14:25 2026-07-13 HKT

現年80歲、美國史上年紀最大的總統特朗普，於周六（7月11日）在社交媒體發文，自爆在沃爾特·里德國家軍事醫療中心完成了一次「完美體檢」。白宮隨後澄清，特朗普所指的是他早於今年5月下旬接受的體檢，當時報告指其健康狀況非常良好。特朗普嘲諷紐時記者不如他聰敏，更說他們的新書就是垃圾。

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「答對全部問題」

特朗普稱自己身心健康，同時指出紐約記者都不如他。TrumpTruthOnX@X
特朗普稱自己身心健康，同時指出紐約記者都不如他。TrumpTruthOnX@X

特朗普在貼文中寫道：「我剛剛在沃爾特．里德醫院（Walter ‌Reed National Military Medical Center）完成了一次完美的體檢，我每六個月都會體檢一次。我還主動要求進行認知測試，我是唯一這樣做的總統，而且我三次都通過了——答對全部問題。」

怒轟紐時記者新書是「垃圾」

同時，特朗普猛烈反擊《紐約時報》知名記者馬姬．哈伯曼（Maggie Haberman）與喬納森．斯萬（Jonathan Swan）近日引發廣泛關注的新書《政權更迭：特朗普的帝王式總統生涯內幕》（Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump）。

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該書揭露了特朗普重返權力中心的内幕，並披露白宮幕僚對其高齡、精力和身體狀況的擔憂；書中更爆料特朗普身邊有一位極低調的「隱形女心腹」，不僅掌控著總統獲取的大部分資訊，甚至經常在特朗普的私人空間留下極具情感色彩的私人便條。

對此，特朗普在貼文中，稱哈伯曼和斯萬如果做認知測試，正確率會不足50%；更憤怒地呼籲支持者「不要買他們的書，那根本是垃圾」。

高齡總統健康成焦點

此前，外界對前總統拜登認知能力的擔憂，最終導致拜登退出2024年連任競選。自此，高齡領導人的健康和精神狀況成為華盛頓反覆辯論的焦點。特朗普過去經常吹噓自己在認知測試中的表現，多次強調自己拿了滿分，以此證明自己雖已年屆八旬，但精神狀態依然大好。

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