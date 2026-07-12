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熊出沒注意︱日翁熟睡驚覺「熱氣吹臉」　睜眼與熊貼臉即狂吼退敵

即時國際
更新時間：16:28 2026-07-12 HKT
發佈時間：16:28 2026-07-12 HKT

日本野生熊的總數估計約在5萬至8萬頭之間，人熊衝突頻生。近日，岩手縣雫石町（日文：雫石町 ／しずくいしちょう）發生一宗驚險的人熊對峙。

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忘記鎖門 引熊入室

事發於7月9日凌晨，該名69歲老翁剛完成乳牛接生工作，在客廳躺下熟睡，一時大意漏鎖廚房後門。熟睡中的他，突然察覺臉龐傳來動物的呼吸熱氣。他驚醒睜眼，赫然看見巨熊的臉與他近距離貼近，人熊對視，距離僅在咫尺。

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老翁當下放聲大吼，野熊受驚逃出屋外；豈料巨熊隨後竟再度用前腳「自行推開大門」企圖折返。遂老翁二度大吼，將其驅離並立刻鎖門。野熊事後仍在屋外徘徊，並發出低沉咆哮。所幸野熊眼見無機會下手，自知事敗，悻悻然自行離開。

老翁兒子透露，這頭熊早有「前科」，數日前曾闖入他們家洗劫了15公斤飼料。地方政府在案發前一天才剛設置箱型陷阱，沒想到翌日野熊就大膽登堂入室。所幸事件未造成傷亡，家屬餘悸猶存，促請當局儘快驅逐巨熊。

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