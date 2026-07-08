藏馬熊︱西藏領隊酒店瞓至半夜被爆門 眼神嚇退野生棕熊︱有片

西藏發生野熊闖入酒店，暴力爆門走入旅遊領隊房間事件。事主在睡夢之中，被砰砰巨響嚇醒，張眼卻看見一隻碩大藏馬熊在房間與自己對視，幸野熊未有發起襲擊，自行離去。

門框滿爪痕鎖被毀

綜合紅星新聞及上游新聞報道，旅遊領隊梁先生在網上公開其遇險經歷。梁先生日前入住西藏那曲比如縣白嘎鄉一間酒店，7月4日凌晨5時許，睡夢中的他被房門的巨響驚醒。

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梁先生張眼觀看，竟看到一頭藏馬熊成功打開已反鎖的房門。藏馬熊在門口處與他對視數秒後，自行退出房間離開，梁先生並無受傷。

嚇了一跳的梁先生起床查看，發現木門框滿布熊爪痕，門鎖被毀。他與酒店保安逐層搜索，未發現藏馬熊蹤跡。

天光後，梁先生翻看酒店CCTV，發現藏馬熊疑趁酒店未關大門闖入大堂，之後爬上2樓，在走廊徘徊，然後開始用爪推開梁先生的房門，在房間逗留約10秒後退出，自行離開該樓層。

酒店指已加裝防熊裝置

涉事酒店工作人員說，事發當晚因住客進出時未關好酒店大門，藏馬熊趁隙進入酒店並爬上二樓。目前遭損壞的房門已修繕完畢，酒店也已加裝防熊設施。



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距事發酒店約百米的白嘎鄉派出所民警證實，事發當晚派出所接獲酒店有熊闖入的報案。民警表示，白嘎鄉周邊約有十餘隻藏馬熊活動，牠們通常不怕人也不會主動攻擊人類，但闖入酒店的情況極為少見。

網民對梁先生的奇遇紛紛留言，「搞不明白這玩意有什麼好保護的」、「這是穿著熊外套的人」、「說實話真的能不能管制一下藏馬熊 一直威脅著居民的生命 氾濫了」、「天吶，這住酒店突然鑽出這個東西，魂都要嚇沒了」、「後怕，這玩意兒吃人的」。

藏馬熊又稱西藏棕熊，屬棕熊的一個地理亞種，為中國國家二級保護動物。藏馬熊食性雜，主要以翻掘洞穴方式捕食鼠兔與旱獺，也會取食動物屍體。目前藏馬熊主要分布於西藏地區及新疆阿爾金山、崑崙山一帶。