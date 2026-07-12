美司法部傳票要求《紐時》4名記者作供 涉報道新空軍一號安全疑慮

美國司法部周五向《紐約時報》（The New York Times）4名記者發出傳票，要求他們下周出席曼哈頓聯邦大陪審團聽證，據報與該報早前一篇揭露特朗普政府新啟用「卡塔爾贈送空軍一號」安全問題的報道有關。

新空軍一號安全系統不及舊機 存安全風險

涉事記者包括朱利安·巴恩斯（Julian E. Barnes）、埃里克·利普頓（Eric Lipton）、泰勒·佩傑（Tyler Pager）及埃里克·施密特（Eric Schmitt）。他們早前報道，特朗普政府早前接收波音747-8「空軍一號」，經翻新後雖已投入使用，但部分先進安全系統仍不及現役舊機，可能存在安全風險。

報道指，特朗普本周前往土耳其出席北約峰會時，原定乘坐新空軍一號，但因一項安全措施被迫改乘舊款空軍一號。由於美國早前對伊朗發動新一輪軍事打擊，事件亦引發外界對特朗普可能面臨安全威脅的關注。

紐時報道，特朗普政府早前接收的波音747-8「空軍一號」，經翻新後雖已投入使用，但部分先進安全系統仍不及現役舊機，可能存在安全風險。路透社

特朗普前往土耳其出席北約峰會時，原定乘坐新空軍一號，但因安全措施被迫改乘舊款空軍一號。路透社

《紐約時報》表示，文章刊登前，一名聯邦調查局（FBI）高級官員曾聯絡報社，要求停止刊登報道，理由涉及國家安全。據報，傳票其後由聯邦探員親自送到4名記者住所。

紐時批對新聞自由的恐嚇及打壓

《紐約時報》強烈批評司法部行動，形容是對新聞自由的恐嚇及打壓。該報律師麥克勞（David McCraw）表示：「聯邦執法人員出現在新聞記者家門前，對任何相信憲法及其保障的新聞自由的美國人而言，都應感到震驚。」他強調，記者的工作是報道事實，保障公眾了解政府運作及納稅人資金用途的權利，並批評有關行動「明顯是試圖透過恐嚇記者，阻止公眾了解國家正在發生的事情」。

多個新聞自由組織亦批評司法部做法。全國記者俱樂部（National Press Club）發表聲明稱，向《紐約時報》記者發出傳票「威脅美國憲法保障的獨立新聞自由」，並要求司法部撤回有關要求。

新聞自由基金會（Freedom of the Press Foundation）則形容，圍繞卡塔爾贈送波音747-8飛機的爭議，是特朗普政府的「尷尬事件」。該基金會倡議主管塞斯·斯特恩（Seth Stern）表示，政府以國家安全為由調查記者時，往往實際上是在保護自身聲譽。

他指出，特朗普政府被指花費數億美元公帑改裝一架「飛行中的賄賂品」，但即使如此仍未達到安全要求，這種尷尬「不能凌駕於維護自由及獨立新聞的需要之上」。