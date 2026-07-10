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猛暑日｜日本全國39地超過35°C破記錄 東京22人中暑送院

即時國際
更新時間：16:30 2026-07-10 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-10 HKT

日本從九州到東北一帶普遍晴朗，酷熱天氣持續，全國共有39處地區出現攝氏35度以上的「猛暑日」，創下今年新高。

日本放送協會報道，截至下午3時，東京已有22人疑似中暑送院。

日本酷熱｜藥妝店各種應付炎熱天氣的產品。 koshigaya web
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東京都心最高氣溫攝氏31.6度，連續3天出現「盛夏日」。

福岡縣太宰府市氣溫更達到攝氏37.8度，甚至超過人體體溫，刷新了今年全國最高氣溫紀錄。

山梨縣甲府市的氣溫達攝氏35.1度，迎來今年首個「猛暑日」。

預計明天起危險的高溫仍將持續，當局呼籲民眾採取萬全的防中暑措施。

日本對於天氣炎熱的預報用語中，氣溫25°C以上稱為「夏日」，30°C以上稱為「真夏日」，35°C以上稱為「猛暑日」。日本氣象協會自2022年起，將40°C以上的天氣稱為「酷暑日」。

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