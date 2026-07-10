伊波拉疫情 | 民主剛果疫情急速惡化 1759人確診600死

世界衞生組織周四（9日）公布的最新統計數據顯示，非洲國家剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情死亡人數已達到600人，短短3日已有100人喪生。而自從5月中宣告當地爆發伊波拉疫情以來，已有1759人確診，另有304宗疑似病例。

民主剛果這波疫情發生在東北部，有4省出現病例，主要集中在伊圖里省（Ituri）。鄰國烏干達也有20例確診，其中17人已康復，2人死亡。

民主剛果已有600人死亡，多處擺放棺木。路透社

穿著保護衣的工作人員在治療中心進行消毒。新華社

疫情主要集中在主要集中在伊圖里省。新華社

民主剛果這波伊波拉疫情急速惡化，是有史以來擴散速度最快的一次，疫情的病死率高達34%，病例數預計每28天翻倍。

史上擴散速度最快

非洲疾病控制與預防中心緊急準備與應變主管曼庫拉告訴記者：「這是史上擴散最快的伊波拉疫情，很遺憾，病毒還是領先我們的應對，情況發展比調動控制局勢的資源還快。」

曼庫拉說，總共需要14億美元（約109億港元）用於疾病及人道救援。

試驗2種潛在療法

他指出：「我們需要加強應對，而加強應對意味著財政資源和人力資源，我們呼籲所有合作夥伴及捐贈者加速這些資源的分配。」

2種潛在治療方法的試驗於7月2日在剛果民主共和國展開，評估單株抗體MBP134與抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）單獨及聯合使用時的療效。