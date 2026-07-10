熊出沒 | 日本環境省新設專門團隊應對 學校允學生請「怕熊假」　

近期，日本東京都接連有熊出沒，環境大臣親自到場視察，並與地方官員商討對策。多地學校為保障學生安全，允許學生請「怕熊假」。

計劃舉辦應對熊出沒培訓

據報，在東京都八王子市，有居民設置監控鏡頭，於4月底晚上拍攝到一隻身長逾一米的成年黑熊在靠近住宅區的樹林出沒，而附近有一間小學。

日本環境大臣石原宏高周三到八王子市視察，表示平靜日常生活正受威脅，需在山區和市區交界採取應對措施。他透露本月已指示在環境省新設熊對策專門團隊，並計劃向東京、神奈川、埼玉等地政府舉辦應對熊出沒培訓。

日本多地近年不時有熊出沒，全國今年截至6月，已有41人遭熊襲擊，其中5人死亡，而單在6月就有21人受傷。

日本近期頻傳熊出沒。路透社

日本環境大臣石原宏高周三到八王子市視察。NHK

日本環境大臣石原宏高周三到八王子市視察。NHK

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「怕熊假」保障學生安全

為保障學生安全，部分地方學校允許學生請「怕熊假」。共同社報道，仙台市5月通知市立中小學及幼兒園，若學生或家長因擔心熊出沒而沒有上學，可不列為缺席。秋田市亦有中學採用相同做法。而在新潟縣三條市，市政府規定只要新潟縣發布「熊出沒特別警報」，學生即可不上學。

日本文部科學省表示，目前沒有計劃制定應對熊出沒的統一指引，各地方政府可根據實際情況，自行採取措施，以兼顧學生安全與教育需求。