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世界盃2026︱C朗謝幕掀起炒風 特別版簽名波衫曾炒至逾8萬港元

即時國際
更新時間：19:49 2026-07-08 HKT
發佈時間：19:49 2026-07-08 HKT

葡萄牙球壇巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前結束第六度征戰世界盃，亦完成個人世界盃生涯的「最後一舞」。隨著這名萬人迷告別世界盃賽場，場外的「C朗經濟」亦持續升溫。

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網上平台現競拍熱

在消費與收藏市場上，C朗的相關周邊和珍藏品受到大力追捧，當中以數量稀缺的親筆簽名藏品溢價最為顯著。據內地媒體《第一財經》報道，在潮流電商平台「得物App」上，多款涵蓋球衣、球星卡等品類的C朗珍藏品正掀起競拍熱潮，競投價格由數千元至數萬元人民幣不等。

親筆簽名版波衫一樣有市有價。第一財經
親筆簽名版波衫一樣有市有價。第一財經

其中，一件標註為C朗親筆簽名的皇家馬德里「黑龍特別版」球衣，競拍價曾高達7.8萬元人民幣（約8.4萬港元），單場拍賣吸引超過3.4萬人次圍觀。

而C朗在其他球會時期的珍藏品同樣搶手。一件曼聯紅色球迷版親簽球衣獲買家出價6,901元人民幣，吸引14人參與競投；另一件2022賽季的簽名球衣則以2.75萬元人民幣起拍，引來近3.5萬人次關注。此外，一款由Panini（帕尼尼）出品的C朗親簽球星卡，出價亦高達2.69萬元人民幣。

業內人士分析指出，傳奇球星引退或告別大賽，往往是體育收藏市場的重要「催化劑」。具備正版認證的親筆簽名稀缺藏品，既承載了球迷的情懷與情感價值，同時也具備較強的保值屬性。隨著本屆世界盃多位足壇名將陸續迎來謝幕演出，由情懷驅動的體育收藏消費，預料將在短期內持續釋放市場動能。

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